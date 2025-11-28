 Ribas intensifica proceso de reorganización de las 7T

El alcalde Juan Carlos Sánchez reafirmó que la reorganización municipal bajo las 7T busca consolidar un modelo de gestión integral, fortaleciendo la identidad de La Victoria y del municipio José Félix Ribas.

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, anunció desde las inmediaciones del Teatro Rivas de La Victoria el inicio de un proceso de reorganización integral de la municipalidad, enmarcado en las 7 Transformaciones (7T) impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y el Plan de la Aragueñidad promovido por la gobernadora Joana Sánchez.

Durante un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, el burgomaestre informó sobre el refrescamiento de la imagen corporativa del ayuntamiento, acompañado de un balance de gestión que abarca las siete dimensiones del programa de gobierno.

En materia de economía y emprendimiento se activaron rutas turísticas para fortalecer la identidad cultural y económica del municipio. Se proyectan cinco a seis bulevares de emprendimiento en espacios como el Túnel de luces, Las Mercedes, Plaza Campo Elías y Plaza Rivas de La Victoria, donde artesanos y emprendedores podrán exhibir sus productos.

SERVICIOS PÚBLICOS Y VIALIDAD

En el mismo orden de ideas, el alcalde dijo que se colocaron 932 toneladas de asfalto y en diciembre se prevé vertir 800 toneladas adicionales en la vía Zuata y otros sectores. Además, se ejecuta el rayado y pintura de 14 km lineales de brocales, aceras y pasos peatonales y llegaron 2.000 lámparas tipo cobra (150 y 200 vatios) para fortalecer el sistema de alumbrado público.

Con respecto al agua potable, Sánchez habló sobre la recuperación de 11 pozos de agua, de los cuales ya funcionan 7 en coordinación con Hidrocentro y la Gobernación y la reactivación del sistema de bombeo La Mora–Las Mercedes y del pozo 3 de El Recreo.

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Asimismo, Sánchez dijo sobre el avance en la recuperación del CDI y SRI Hugo Chávez, con reactivación de quirófano y climatización de áreas, y en el que se incorporan 11 servicios médicos gracias a equipos de última tecnología enviados por el Ejecutivo Nacional.

DEPORTE Y CULTURA

Tras la culminación de los Juegos Comunales 2025, Ribas resultó campeón en 13 de 17 disciplinas. Con una importante participación de los adultos mayores en actividades de la Casa del Abuelo y círculos comunitarios.

SEGURIDAD CIUDADANA

Explicó que en esta jurisdicción se consolidan los Cuadrantes de Paz, con disminución de índices delictivos y fortalecimiento de la confianza ciudadana. El alcalde destacó la fusión Militar-Policial-Popular como clave en la estrategia de seguridad.

PODER POPULAR Y CONSULTA UNIVERSITARIA

Anunció que tras la consulta popular de proyectos,Ribas participó con 16 comunas y aprobación de 32 iniciativas. En la Universidad Politécnica Territorial de Aragua (UTA) se financiaron proyectos estudiantiles, con aporte adicional de la alcaldía para el tercer lugar.

Finalmente, ya se instalaron los adornos navideños, el túnel de luces y el árbol de Navidad más grande del estado Aragua, todo ello en alianza con la empresa privada, e hizo mención sobre el avance en la intervención de la Plaza Ribas como parte del plan de embellecimiento urbano.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESÍA