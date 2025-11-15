Celebrado el XVI Encuentro Interescolar y Comunal del baile La Llora en Ribas

El evento cultural contó con la participación de 250 estudiantes de 23 instituciones educativas, 17 del eje geográfico de la Comuna Socialista Las Mercedes y el resto de las comunas Indio Yaraguí y Cacique Guaracarima como invitados

CIUDAD MCY.-Tal y como estaba programado, este viernes se llevó a cabo el XVI Encuentro Interescolar y Comunal del baile La Llora en la parroquia Castor Nieves Ríos. El mismo tuvo lugar en el Centro de Deportivo y Recreacional Ymca Las Mercedes.

El evento cultural contó con la participación de 250 estudiantes de 23 instituciones educativas, 17 del eje geográfico de la Comuna Socialista Las Mercedes y el resto de las comunas Indio Yaraguí y Cacique Guaracarima como invitados. Vale mencionar que los estudiantes forman parte de la educación inicial, básica, media general y especial.

“Más que un evento cultural, La Llora es nuestra manifestación dancística que nos identifica no solamente a los habitantes del municipio Ribas, sino de Aragua y Venezuela. Estamos muy contentos con la participación de los niños, niñas, docentes y representantes (…)”

“(…) Este año contamos con la participación del Inces Metal Minero La Victoria, estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad de Las Artes y Uni-Salud, todos acompañados del Colectivo La Llora”, informó el profesor José Antonio Melo, supervisor territorial del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa, en la parroquia Castor Nieves Ríos, de la Comuna Socialista Las Mercedes.

La actividad fue iniciada por los niños de educación inicial, encabezado por el preescolar Gran Mariscal de Ayacucho, posteriormente la básica, para luego finalizar con estudiantes de la media general, diversificada y universitaria.

PRENSA RIBAS | FOTOS CORTESÍA