La Yasoparranda llegará este 14 de diciembre a Villa de Cura

La fundación Doctor Yaso llevará a cabo su evento en el especial en navidad con actividades integrales con el apoyo de voluntarios, puntos médicos, juegos recreativos para niños y muchas más labores sociales durante toda la mañana para toda la comunidad de El Vigía

CIUDAD MCY.-En las instalaciones de Ciudad MCY, integrantes de la organización Doctor Yaso, encabezadas por el coordinador de Maracay, Jairo Torín junto a la doctora Lily Lu y Botolín compartieron detalles sobre la asociación y extendieron una invitación especial para sus actividades que realizan todos los años en el marco de la temporada navideña.

Cabe destacar que, Doctor Yaso es una organización venezolana sin fines de lucro con 20 años de experiencia, mediante la “técnica del payaso”, con la finalidad de llevar alegría y desdramatizar situaciones límites en comunidades como: hospitales, ancianatos, orfanatos y siempre con el lema: “Que una sonrisa sea tu medicina”.

El coordinador, Torín, mencionó algunos detalles sobre la estructura de la organización y su presencia en el territorio:

“Doctor Yaso tiene presencia, yo diría en casi todo el país, además ahora ya somos Dr. Yaso Internacional, porque tenemos sedes voluntarias que han salido del país a lugares como, República Dominicana, Estados Unidos y Panamá (…) En cuanto a nivel nacional, la fundación obviamente es sin fines de lucro, y se maneja como franquicia social (primera del país), es decir la estructura funciona como una casa matriz, dónde poseemos distintas sedes nacionales y cada una se asocia con una fundación regional, para la administración, lineamientos, manejo del voluntariado y planificación de actividades.”, añadió Torín.

La organización realiza con frecuencia todos los fines de semana actividades a las comunidades más necesitadas, con el apoyo de organizaciones privadas, este año la fundación posee el respaldo de la Asociación de Pediatría, así como un grupo de odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, entre otros servicios.

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA YASO-PARRANDA

Por su parte, la doctora Lily, realizó una invitación a colaborar y unirse en esta actividad de la organización: “Queremos dar a conocer nuestra ‘Yasoparranda” el 14 de diciembre, queremos que muchas organizaciones nos colaboren para poder llegar a ese lugar, a la comunidad de El Vigía, en Villa de Cura, el evento será durante el todo el lapso de la mañana, con todo el equipo y personal necesario, aquí siempre estamos prestos para dar lo mejor de nuestra energía positiva”

Además Torín destacó quién desea ofrecer una donación para el evento o alguna información adicional, puede hacerlo a través de instagram @doctoryasomaracay, para tener la posibilidad de donar un cotillón de los 500 que se van a ofrecer a los niños, con un aporte de 5 dólares u otro método de contribución para la celebración.

Finalmente los miembros, invitaron a participar de este evento de la fundación Doctor Yaso, “La Yasoparranda”, con actividades recreativas para los niños, conjunto el aporte de los voluntarios, los clown (payasos), organizaciones privadas y personal médico, llevar a cabo esta actividad, con su frase característica: “Que una sonrisa sea tu medicina”.

DIEGO BERRIOS (PASANTE) | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA