Voleibol femenino y Taekwondo se preparan para sus compromisos    

Las chicas del Aragua Voleibol Club y los atletas del Taekwondo anuncian avances en su preparación y organización para futuras competencias en búsqueda de nuevos lauros

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club adelanta a grandes pasos el inicio de una nueva temporada con constantes e intensos entrenamientos de cara al inicio de la Liga Profesional de Voleibol (LPV) con el objetivo de lograr el tricampeonato.

Durante estas jornadas de preparación se anunciaron las contrataciones de nuevas caras, quienes se sumarán a la nómina de las bicampeonas para aportar su talento al conjunto aurirrojo.

Entre los nombres que llegan al equipo de la Ciudad Jardín destacan los de Kimberly Pedrá, quien se desempaña en el sexteto como central; Fabiana Montoya y María Fernanda Amorena quienes se desenvolverán como puntas y ellas se les suma, Johanberling Díaz quien tendrá el rol como levantadora.

EL TAEKWONDO Y SUS GUERREROS

El Taekwondo nacional ha nombrado a sus representantes para los Juegos Suramericanos de la Juventud y los Juegos Centroamericanos. Por un lado, Juan Diego representará al tricolor nacional en Panamá, durante los Juegos Suramericanos 2026 del 12 al 25 de abril. Juan Diego demostrará todo su potencial en esta disciplina y pondrá el nombre de nuestro país en lo alto.

Mientras que para los Juegos Centroamericanos 2026, Nancy Haidar representará a nuestro país. Haidar viene de conseguir no solo su cupo para el chequeo de los Juegos Centroamericanos Adultos 2026, sino también representará al tricolor en los Juegos Centroamericanos en Panamá.

Juan Diego en cada entrenamiento muestra su potencial y talento por lo que llegar a la cita suramericana es el mayor premio a todo su esfuerzo. Por su parte, Haidar es el ejemplo de que la constancia es la llave que le abrirá muchísimas puertas competitivas.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS IRDA