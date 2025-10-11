Aragua se sumó al October Big Day con exitoso despliegue de Avistamiento de Aves

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración del I Congreso Mundial de Aviturismo en el estado Mérida, Aragua se unió a la jornada global del October Big Day, con un masivo evento de avistamiento de aves en más de 30 puntos de la entidad aragüeña.

La actividad, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) tuvo como objetivo destacar el potencial ecoturístico de la región y contribuir a la ciencia ciudadana a través del registro de la diversidad de avifauna.

Más allá de los observadores de aves profesionales y aficionados, la jornada contó con la participación activa de una amplia red de colaboradores, incluyendo, las comunas y el poder popular, quienes guiaron y se sumaron al avistamiento en sus territorios, asi como Inparques, la Policía Turística, Fundaparques, Sociedad Científica y los coordinadores municipales de Turismo de las alcaldías de Aragua.

Los participantes se desplegaron en puntos clave de la geografía aragüeña, especialmente en las zonas de mayor diversidad dentro del Parque Nacional Henri Pittier, ademas de lugares como la laguna de Taiguaiguay, el parque Santos Michelenas, La Colonia Tovar, El Playon en Ocumare de la Costa de Oro, entre otros, contribuyendo a reforzar el posicionamiento del estado como un destino de referencia para el turismo de naturaleza en Venezuela

IMPACTO Y CONSERVACIÓN

El October Big Day no solo fue una competencia amistosa de conteo, sino una invaluable oportunidad para que las personas vivieran una increíble experiencia de contacto con la naturaleza, aprendiendo a reconocer las especies de aves locales y migratorias.

«Esta jornada es fundamental para la concienciación y la conservación,»

declaró Maritza Mendoza gerente estadal del Ministerio de Turismo.

«Al participar en el October Big Day, no solo celebramos nuestra riqueza natural, sino que generamos datos cruciales para los científicos a nivel global, reafirmando el compromiso de Venezuela con un turismo sostenible y responsable.»

Los datos recopilados por los observadores de Aragua y del resto del país serán cargados en la plataforma eBird, contribuyendo al esfuerzo global por monitorear y proteger las poblaciones de aves en el mundo. El estado Aragua, con su rica biodiversidad, se perfila como un actor clave en el fomento del aviturismo nacional e internacional.

PRENSA MINTUR ARAGUA|FOTO CORTESÍA