Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Cielo con nubosidad parcial a despejado se prevé en gran parte del país

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Feb 20, 2026

CIUDAD MCY.- Autoridades meteorológicas pronostican que Venezuela mantendrá cielo de parcial a despejado en gran parte de su territorio durante las próximas horas, aunque persisten condiciones para lluvias o lloviznas dispersas en Delta Amacuro, Amazonas, Miranda, Falcón, Apure, Zulia y la región andina.

El reporte publicado en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé estabilidad atmosférica en la mayoría de las regiones, con excepción de mantos nubosos específicos que afectarán principalmente las zonas costeras y fronterizas durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Para la tarde y la noche, se estima nubosidad fragmentada que alternará con áreas despejadas en casi todo el país. Sin embargo, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nubes asociadas a precipitaciones de intensidad variable. Estas lluvias podrían presentar descargas eléctricas aisladas en sectores de Delta Amacuro, el sur de Bolívar, Amazonas, la Cordillera Andina y el sur del Lago de Maracaibo.

El Distrito Capital, Miranda y La Guaira contarán con cielos mayormente despejados durante el día. Pese a esta tendencia, los expertos no descartan la formación de mantos nubosos estratiformes con lluvias o lloviznas débiles en la madrugada, especialmente en las zonas montañosas del este de Miranda y la Cordillera Central.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Venezuela

Cielo con nubosidad parcial a despejado se prevé en gran parte del país

20 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Deportes

XX Juegos Estudiantiles 2026 superan proyecciones con 2,5 millones de inscritos

20 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Deportes

Deportivo Táchira sufre traspiés al ante el Tolima

20 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Los proyectos comunales se centrarán en la transformación de ciudades para el buen vivir

19 de febrero de 2026 Milexis Pino