Los proyectos comunales se centrarán en la transformación de ciudades para el buen vivir

Milexis Pino

Feb 19, 2026

CIUDAD MCY.- Este jueves, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que 67% de los proyectos populares seleccionados en los circuitos comunales van para la 2T del Plan de las 7 Grandes Transformaciones de la Patria, que está dedicado a las Ciudades Humanas para el Buen Vivir.

Asimismo, señaló que el 33% restante estará centrado en la Primera Transformación, que es la Modernización Económica de los métodos de producción, diversificación de las exportaciones y creación de un nuevo modelo productivo exportador.

Al mismo tiempo, la Mandataria Encargada resaltó la importancia de que los venezolanos sea partícipes en todos los procesos de desarrollo comunal, desde el territorio y la organización comunal, hasta «en el destino en las transformaciones que necesita el país, como económica, ciudad humana para los servicios, para la seguridad ciudadana, para el sistema de protección social, las misiones, transformación en la organización política de las comunas, entre otros.

Destacó, además, que en el Corredor Vial Caracas-La Guaira existen 18 comunas, que, a través de la organización comunitaria, participan en la selección de los proyectos que se aprueban en sus territorios.

En contexto, este Corredor Vial, también denominado «Corredor Pueblo Heroico Caribe», es un proyecto integral de rehabilitación y desarrollo que abarca la autopista principal y zonas aledañas; y se enfoca en mejorar la infraestructura vial, servicios públicos (agua, gas, energía) y vivienda.

Por Milexis Pino

