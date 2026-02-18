Ciudad MCY

Venezuela celebra el Año Nuevo Chino con danzas y unión cultural

PorBeatriz Guilarte

Feb 18, 2026

CIUDAD MCY.- Caracas se vistió de rojo, dorado y alegría este martes 17 de febrero con la celebración del Año Nuevo Chino en la Galería de Arte Nacional (GAN). Desde las 5:00 de la tarde, el ambiente se cargó de energía y magia, mientras los tambores retumbaban y las danzas tradicionales daban vida a un espectáculo que parecía sacado directamente del corazón de Asia.

La celebración, organizada por la Embajada de China en Venezuela, no solo marcó el inicio del Año del Caballo de Fuego, sino que también se convirtió en un puente cultural que acercó a dos mundos.

Las exhibiciones se llevaron a cabo tanto dentro de las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, donde se encontraba la tarima principal y su pasillo se llenó de faroles rojos; en la plaza de la Juventud, puestos de comida y actividades interactivas protagonizaron la tarde, sumergiendo a los asistentes en una experiencia cultural única.

