Cinco parejas sellaron su amor y fundaron nuevas familias en Chuao

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración por los 458 años de la fundación del pueblo costero de Chuao, se realizó una jornada de matrimonios colectivos en la Bahía de Chuao, donde cinco parejas mariñenses formalizaron su unión para consolidar nuevas familias.

La información fue suministrada por Enrique Zacarías, registrador principal del municipio Santiago Mariño, quien destacó que la actividad contó con el acompañamiento del edil Luis Vivas, presidente del Concejo Municipal de Santiago Mariño, así como de la presidenta del Instituto Costaragua, ingeniera Lucellis Hidalgo, además de otras autoridades y voceros y voceras del poder popular.

Zacarías subrayó que esta actividad, concebida como un tributo al amor y a la familia, fue posible gracias al respaldo institucional de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; y el alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, bajo los lineamientos del presidente constitucional Nicolás Maduro.

Por su parte, el alcalde Carlos Guzmán expresó a través de su cuenta en Instagram @carlosguzmanvenott: “En el marco de los 458 años de nuestro hermoso pueblo, celebramos la unión de 5 hermosas parejas mariñenses desde el Balneario de Chuao. Un escenario lleno de espiritualidad y magia para un día inolvidable. Esto es posible gracias a la gobernadora Joana Sánchez y gracias al equipo del Registro Civil por la excelente organización y al equipo del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua)”.

La jornada se desarrolló en un ambiente festivo y familiar, integrándose a la programación especial aniversaria de esta emblemática localidad costera del estado Aragua.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO