Docentes de Francisco Linares Alcántara recibieron emotivo homenaje

CIUDAD MCY.- Las autoridades del municipio Francisco Linares Alcántara celebró el Día del Maestro por medio de una jornada que combinó la solemnidad religiosa, el reconocimiento institucional y anuncios en materia de infraestructura, un homenaje a la lealtad docente que tuvo como epicentro la figura histórica de la profesora María del Carmen Pérez de Caldera.

Dicha celebración, realizada en la Plaza de Santa Rita, inició con una misa de acción de gracias, espacio que sirvió como un lugar de recogimiento donde se recordó que enseñar es, ante todo, un don.

Posteriormente, se desarrolló la tradicional Sesión Solemne para rendir homenaje a los maestros. En esta edición de 2026 se le rindió un merecido reconocimiento a la profesora María del Carmen Pérez de Caldera, baluarte de Fe y Alegría, que estuvo presente demostrando que el ímpetu por una sociedad justa no tiene fecha de caducidad.

Durante el acto central, las autoridades municipales entregaron una serie de reconocimientos que incluyó entrega de órdenes especiales a tres docentes de dilatada trayectoria. De igual manera, se otorgó reconocimientos al a 82 educadores que fueron galardonados por su desempeño destacado con niños y adolescentes.

En el marco de la actividad, el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, definió a los maestros como «guerreros» y vinculó la celebración con la recuperación de la infraestructura: «Gracias a las políticas del presidente Nicolás Maduro, desde mayo de 2021 hemos venido interviniendo escuelas. En los próximos años vamos a consolidar estos espacios para nuestro pueblo».

Por su parte Anais Perdomo, concejala y presidenta de la Comisión de Educación, destacó la resiliencia del sector. «Hay que valorar el sacrificio y la lealtad de quienes, a pesar de las circunstancias, no abandonan los espacios. Hoy buscamos que se sientan atendidos y satisfechos».

A su vez, el concejal Higinio Herrera, presidente del Concejo Municipal, recordó el vínculo emocional con este grupo de educadores que son homenajeados: «Muchos de nosotros crecimos en estas escuelas y barrios; conocemos su dedicación. Hoy, junto a la gobernadora Joana Sánchez, reivindicamos esa labor de generaciones».

La jornada culminó con la invitación a un compartir como un espacio de esparcimiento para quienes dedican su vida a formar a otros. Entre la fe de la iglesia de Santa Rita y el compromiso político en la plaza, quedó claro que en Linares Alcántara la educación sigue siendo el norte. Como bien señaló la concejala Perdomo: «Por sus manos pasan los profesionales que requiere el país». La tarea continúa.

En el marco del homenaje a los docentes, el alcalde de la localidad, Víctor Bravo, anunció la dotación de pupitres para dos instituciones educativas que presentaban carencias críticas de mobiliario

REINA BETANCOURT

FOTO : CORTESÍA