Cinemateca Nacional anuncia 2ª edición de Festival de Cine Venezolano

CUIDAD MCY.-La Fundación Cinemática Nacional (FCN) se prepara para la celebración de la segunda edición del Festival de Cine Venezolano: Patrimonio y Memoria. Así lo dio a conocer su presidente, Vladimir Sosa Sarabia.

​Esta nueva edición del festival se llevará a cabo del 1 al 9 de noviembre de 2025, y tendrá como sedes principales la sala Cinemateca MBA (Museo de Bellas Artes) y la Tienda del Cine. Estará especialmente dedicada a la exhibición de obras restauradas que constituyen una parte fundamental de la historia clásica del séptimo arte nacional. El evento busca revalorizar y ofrecer al público una mirada renovada, a filmes esenciales que definieron la cinematografía venezolana.

Según Sosa Sarabia, el eje central del festival será la proyección de películas que han pasado por procesos de restauración, garantizando su preservación y la calidad de su visualización, para las nuevas generaciones de cinéfilos y de la ciudadanía en general.

​En este Festival de Cine Venezolano: Patrimonio y Memoria, no se servirán exclusivamente como vitrina para estas joyas recuperadas, sino que también contará con un esquema de premiaciones que reconocerá la excelencia en diversas categorías.

Aunque los detalles específicos de las categorías y el cronograma serán anunciados próximamente, el objetivo es estimular la investigación, la preservación y la creación en torno al patrimonio fílmico del país.

​Se espera que el evento congregue a restauradores, historiadores, críticos, cineastas y público, consolidándose como un espacio vital para el debate y el disfrute de la riqueza histórica del cine venezolano.

FUENTE CUIDAD CCS | FOTO CORTESIA