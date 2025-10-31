Película “Alí Primera”presente en el Festival de Cine Latinoamericano de Berna

CUIDAD MCY.-La República Bolivariana de Venezuela participó en la 14.ª edición del Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe de Berna 2025, realizado en Suiza, con la proyección de la película “Alí Primera”, en las instalaciones del Kino Cine Club Bern, con entrada libre para el público.

Antes de la exhibición de la cinta biográfica dedicada al Cantor del Pueblo, se presentó el video oficial navideño “Preparen la Mesa”. La obra cinematográfica, que fue producida por la Gran Misión Viva Venezuela, bajo la dirección de Daniel Yegres, y recibió elogios por su enfoque narrativo y valor documental.

El Festival, organizado por el Grupo de Embajadas de Latinoamérica y el Caribe (Grulac), reunió a 13 países de la región, junto a Italia como nación invitada. Las proyecciones se llevarán a cabo cada martes y jueves hasta el 18 de noviembre, con una selección que reflejó la diversidad cultural y social de América Latina y el Caribe.

La participación venezolana en esta edición reafirma el compromiso diplomático con la promoción del cine nacional en escenarios internacionales. La exhibición de “Alí Primera” en la cartelera permitió visibilizar la historia de uno de los referentes culturales más emblemáticos del país, a través de una producción que combinó memoria, música y contexto político.

Fuente MPPRE | FOTO CORTESÍA