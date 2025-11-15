Ciudad MCY

Clausurado el II Salón Nacional de Chocoarte en Maracay

CIUDAD MCY.- Tras nueve días de intensa programación cultural, el II Salón Nacional de Chocoarte cerró sus puertas dejando una huella de sabor, creatividad y arraigo desde los espacios de la Galería de Arte Municipal de la alcaldía de Girardot.

El evento reunió a más de 40 expositores entre escultores, pintores, poetas y un conglomerado de cultores y amantes del cacao, quienes compartieron su esencia e historia a través de diversas manifestaciones artísticas.

Los niños tuvieron un salón especial donde disfrutaron de talleres de pintura, proyecciones de películas, degustaciones de chocolates y narraciones de cuentos de este fruto ancestral.

El gran reconocimiento de esta edición fue otorgado a la Escuela de Chocolatería de la ALBA, por la calidad y diversidad de las obras presentadas, consolidándose como referente en la integración entre arte y cacao.

Asimismo, se entregaron certificados de participación y agradecimiento a los colaboradores, al jurado calificador y a los miembros del Conglomerado Chocolatero, quienes hicieron posible esta segunda edición.

Durante el acto de clausura, la Directora de Cultura de la alcaldía de Girardot, Lilineth Mijares, agradeció la receptividad del evento en la ciudad.

«Agradecida con todas y todos los que participaron, sobre todo con el alcalde Rafael Morales, que abre las puertas de estos espacios a todos los cultores, cultoras, artesanos y creadores que se juntaron en nueve días de exposición con diferentes programaciones».

Proyectó nuevas oportunidades para afianzar la cultura venezolana. «Las puertas de la casa siempre están abiertas. Vamos por más», aseveró Mijares.

Con esta clausura, el II Salón Nacional de Chocoarte se reafirma el propósito de celebrar el cacao como símbolo de identidad cultural y patrimonio vivo, proyectando a Girardot como epicentro de la creatividad y el sabor venezolano.

