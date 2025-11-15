Instalada la Mesa Municipal de la Mujer en Francisco Linares Alcántara

Este espacio estará destinado a la participación y la acción de las féminas linarense para fortalecer sus derechos, erradicar la violencia de género y promover su participación política

CIUDAD MCY.- En un acto histórico para el municipio, fue instalada oficialmente la Mesa Municipal de la Mujer, espacio destinado a la participación y la acción para fortalecer los derechos de las mujeres linarenses.

La instalación estuvo liderada por el alcalde Víctor Bravo y la primera combatiente, Iliana Flores de Bravo, quien también es presidenta del Instituto Municipal de la Mujer. En el acto estuvieron acompañados por la autoridad única de Asuntos para la Mujer, Gipsy Colmenares, y por la diputada a la Asamblea Nacional, María León, conocida como la «Leona de Chávez», ambas figuras reconocidas por su trayectoria en la lucha por la igualdad de género.

Al evento también asistieron las directoras de la Alcaldía y de los institutos municipales, quienes tendrán un papel protagónico en el desarrollo de políticas y proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de la región.

Durante su intervención, el alcalde Víctor Bravo afirmó: «La instalación de esta mesa es solo el comienzo de un camino en el que trabajaremos unidos para erradicar la violencia de género, promover la participación política y fortalecer las oportunidades para todas las mujeres de nuestro municipio».

Por su parte, Flores de Bravo destacó que este será «un espacio activo y dinámico» donde se trabajará de manera conjunta con las autoridades locales y las mujeres de la comunidad para implementar estrategias que favorezcan su desarrollo y bienestar.

Entre tanto, Gipsy Colmenares, se refirió a la mesa como «una oportunidad para crear políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de nuestras mujeres». Además, agregó: «Nos comprometemos a que este espacio sea un puente para la justicia social y el respeto a los derechos humanos».

Por su parte, María León, también ofreció su respaldo a la iniciativa y enfatizó la importancia del trabajo coordinado para garantizar que las mujeres accedan a las oportunidades que merecen.

La instalación de esta mesa se enmarca en las directrices del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del gobierno de la gobernadora Joana Sánchez, reflejando su compromiso con la creación de una sociedad más inclusiva y equitativa, donde todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir libres de violencia y discriminación.

PRENSA FLA | FOTOS CORTESÍA