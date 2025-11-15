Aragua Recicla y Cleba fortalecen marco legal del Ecosocialismo regional

Durante el encuentro de ambas instituciones se procedió a la entrega de aportes y opiniones solicitadas, con respuestas a todas las sugerencias previamente realizadas por el cuerpo técnico legislativo

CIUDAD MCY.- El Instituto Autónomo para el Reciclaje y la Protección Ambiental del Estado Aragua (Aragua Recicla), bajo la dirección de su presidente, Carlos Matheus, llevó a cabo una importante jornada de consulta pública de la ley de creación de este instituto. La actividad se realizó en la planta de Aragua Recicla y contó con la participación de destacadas autoridades regionales.

Matheus, en su rol de anfitrión, recibió al legislador Vicente Flores, presidente de la Comisión de Ecosocialismo del Consejo Legislativo del Estado Aragua (Cleba), acompañado de su equipo parlamentario. La jornada también contó con la presencia de la Yuliana Ramos, secretaria General de la 6ta Transformación de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, lo que subraya el compromiso del ejecutivo regional con la materia ambiental.

Además de las autoridades, estuvieron presentes los trabajadores y trabajadoras del Instituto y líderes del Poder Popular de la comunidad circundante, lo que fortalece la participación ciudadana en el proceso legislativo.

El motivo central de la actividad fue la consulta pública de la Ley del Instituto, un proceso democrático que busca robustecer el marco legal de la gestión ambiental en la entidad.

Durante el encuentro, la fuerza laboral de Aragua Recicla, liderado por Matheus, procedió a la entrega de aportes y opiniones solicitadas y con respuesta a todas las sugerencias previamente realizadas por el cuerpo técnico legislativo del parlamento regional tras la primera discusión de la Ley. Matheus destacó la importancia de la participación popular en la construcción jurídica y la visión del Instituto.

«Desde que inició la gestión de la ciudadana gobernadora Joana Sánchez, hemos consultado a los más de ciento veinte consejos ecosocialistas establecidos a lo largo de las comunas de la entidad Aragüeña, sobre cómo ven el instituto, cómo participamos en el reciclaje, cómo nos vemos en la necesidad del Aragua Recicla, del Aragua sustentable», afirmó.

Esta consulta asegura que la legislación y las políticas del Instituto estén alineadas con las necesidades y la visión de las comunidades, al consolidar un modelo ecosocialista para la ciencia y tecnología de la entidad, incluida en la 6ta Transformación.

ARAGUA RECICLA | FOTOS CORTESÍA