Cleba aprobó en primera discusión la Ley de Creación del Instituto para el Reciclaje y Protección Ambiental

CIUDAD MCY .- En las instalaciones del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), se realizó este jueves la sesión ordinaria en la que fue aprobada en primera discusión la reforma de la Ley de Creación del Instituto para el Reciclaje y Protección Ambiental que busca promover la gestión integral de residuos para proteger los recursos naturales.

La jornada, encabezada por Katiana Hernández, presidenta del Cleba y Joan Norato, vicepresidente del ente legislativo, contó con el acompañamiento de los legisladores y legisladores quienes estuvieron de acuerdo con la aprobación de la Ley de Creación del Instituto para el Reciclaje y Protección Ambiental para el estado Aragua.

Durante la sesión, la legisladora Hernández indicó que, “esta ley tiene 59 artículos que estamos debatiendo y va a una segunda discusión, esto para abordar todo lo que tiene que ver con el reciclaje, reutilizar y además sacar de los desechos sólidos el aprovechamiento que corresponde. Esta iniciativa está enmarcada al Plan de la Aragüeñidad que es respaldado por el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez”.

Esta ley, que irá a una segunda discusión, busca establecer un marco legal que promueva el reciclaje, la separación de desechos y la conciencia ecosocialista, transformando problemas ambientales en oportunidades de desarrollo sostenible y productivo para el estado.

Además, durante la reunión la parlamentaria se resaltó la significativa visita del presidente Nicolás Maduro, la cual estuvo acompañada de importantes obras que impactan al Poder Popular.

“Hoy debatimos temas importantísimos como la visita de nuestro presidente Nicolás Maduro el día de ayer que le correspondió al municipio Sucre ser sede, donde se realizaron obras que impactaron al Poder Popular directamente, como la rehabilitación y acordonamiento del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) ubicado en La Segundera, equipos médicos para la maternidad Rafael Urdaneta y la adquisición de materiales para la sustitución de techo de rehabilitación y acondicionamiento del CEIE Rómulo Gallegos”.

ANIVERSARIO DE LA COMUNA

Asimismo en esta sesión ordinaria se realizó la celebración del cuarto aniversario de La Comuna Socialista Marakaya del municipio Girardot, en el que los legisladores y legisladores conmemoraron los años de lucha e historia.

Miguel Freites, vocero del Poder Popular de dicha comuna, indicó que, “en esta comuna tenemos emblemáticos e históricos sitios que son parte de la cultura de nuestra bella Maracay, acá esta la plaza Bolívar más grande de Latinoamérica, el Teatro de la Ópera, la Catedral, entre otros espacios que son parte de la Comuna Socialista Marakaya del municipio Girardot”.

CONSULTA POPULAR UNIVERSITARIA ARAGUEÑA

Finalmente la máxima autoridad legislativa extendió la invitación a la juventud universitaria de participar activamente en la Consulta Popular Universitaria Aragüeña que se llevará a cabo en cinco universidades del estado el 28 de noviembre.

“Desde el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua invitó especialmente a los estudiantes de la Universidad Simón Rodríguez, Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, a la aldea de la Misión Sucre y a la Universidad Politécnica Territorial de Aragua para la consulta universitaria , ya que esta jornada electoral los proyectos son autosustentables”.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA