PC Aragua celebró 24 años de servicio con emotiva ceremonia eucarística

PorRafael Velásquez

Nov 13, 2025

 

CIUDAD MCY.- En el marco del vigésimo cuarto aniversario de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD), la región aragüeña rindió homenaje a sus funcionarios con una emotiva y solemne Eucaristía, reconociendo la invaluable labor de quienes arriesgan su vida por la seguridad ciudadana.

La actividad religiosa, que congregó a directivos, funcionarios y personal de apoyo, se efectuó en la sede de PC Aragua y sirvió como espacio para agradecer la vocación de servicio y el sacrificio diario que exige esta noble profesión.

«En este significativo 24° Aniversario, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a todos los funcionarios que conforman esta gran familia naranja», declaró el director del referido organismo de la región, Jesús Franco.

Asimismo, aprovechó la ocasión para reafirmar sus pilares de acción y compromiso institucional. «Nuestra institución reafirma su compromiso con la Gestión de Riesgos y la Prevención. Miramos hacia el futuro con la convicción de seguir fortaleciendo nuestras capacidades operativas y de respuesta para garantizar el salvaguardar vidas y los bienes de nuestros ciudadanos», puntualizó la autoridad local.

La celebración no solo fue un momento de recuerdo y honra al trabajo pasado, sino también de proyección hacia el futuro, por lo que el directivo regional enfatizó su visión de continuar mejorando la preparación de su personal y la dotación de equipos, con el fin de enfrentar con mayor efectividad los desafíos que presenta la naturaleza y la dinámica urbana.

«Honramos el pasado, trabajamos el presente y construimos un futuro más seguro, gracias al respaldo absoluto de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Almte. Juan Carlos Oti Paituvi, nuestra gobernadora Joana Sánchez y de la comunidad, quienes han sido parte fundamental en la cadena de seguridad y prevención en nuestra entidad», destacó Franco.

