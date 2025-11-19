Cleba aprobó Ley de Creación del Instituto Autónomo para el Reciclaje y Protección Ambiental

En el marco del Plan de la Aragüeñidad y la Sexta Transformación, el proyecto de esta nueva ley es fundamental para fortalecer el aparato económico y productivo de la entidad en materia ambiental

CIUDAD MCY.-En la sesión ordinaria de este martes, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), aprobó en segunda discusión el proyecto de Reforma de la Ley de Creación del Instituto Autónomo para el Reciclaje y Protección Ambiental del estado Aragua, con el objetivo de impulsar la productividad en materia de reciclaje bajo el concepto de ecosocialismo.

José Vicente Flores, jefe del Bloque de la Patria del Cleba y presidente de la Comisión de Ecosocialismo, manifestó “hemos desarrollado conjuntamente con este instituto una serie de discusiones, así como también las diferentes comisiones de ecosocialismo de los diferentes consejos municipales del estado, efectos de poder traer un andamio jurídico a esta ley que permita realmente ir hacia los aspectos que queremos nosotros bajo el concepto del Plan de la Aragüeñidad, específicamente en esa sexta transformación que tiene que ver con el aspecto de la productividad en materia del reciclaje en el ejercicio del ecosocialismo en el estado de Aragua”.

Asimismo, agregó que este proyecto de ley consta de 59 artículos, cada uno de ellos constituidos en diferentes capítulos, que definen el ejercicio de la actividad económica de reciclaje y establecen el ente responsable de su ejecución.

Finalmente, detalló que estarán realizando encuentros con instituciones regionales y nacionales del sector para activar los planes de ejecución en todo el territorio aragüeño.

PRIMERA CONSULTA POPULAR UNIVERSITARIA

Por su parte, Ábdael Hernández, legislador del Estado Boliviano de Aragua, habló acerca la primera Consulta Popular Universitaria, una iniciativa impulsada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en la que participarán 5 universidades ubicadas en la región, entre ellas, la UNEFA, sede Maracay; Misión Sucre, sede Cagua; Simón Rodríguez, sede Caña de Azúcar; UCV, sede Maracay y UPT Aragua, sede La Victoria.

Además, acotó que se llevarán a cabo asambleas informativas para hacer la postulación de los proyectos que estarán enmarcados en temas de infraestructura, tecnología, ciencia y salud.

Por último, mencionó la elección de los voceros para Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media en la Escuela Agustín Codazzi, en la que resultó ganador Sayed Méndez como vocero integrador y dos voceros más como contralor y activista respectivamente, quienes asistirán al Congreso Nacional en la ciudad de Caracas para una constituyente estudiantil con el presidente, Nicolás Maduro.

JUAN ZAPATA | CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY