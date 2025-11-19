INTT Aragua celebró 24° aniversario con mega jornada de atención en MBI

La jornada permitió actualizar documentos, registrar motocicletas y disponer de múltiples servicios en un espacio coordinado y eficiente

CIUDAD MCY.-El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) Aragua, en el marco de su vigésimo cuarto aniversario, reafirmó su compromiso con la seguridad vial y la atención ciudadana mediante el desarrollo de una Mega Jornada de Atención realizada en el coliseo “El Limón“, en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI).

Esta iniciativa se sumó a las actividades conmemorativas impulsadas desde sus diversas sedes a nivel nacional, orientadas a fortalecer el bienestar de los usuarios y promover la actualización de documentos esenciales.

En este sentido, la jornada en MBI se llevó a cabo bajo un ambiente de orden y eficiencia, con el objetivo central de facilitar trámites asociados al sistema de transporte terrestre y promover una cultura de cumplimiento de las normas de tránsito. Entre los servicios ofrecidos se incluyeron registro de conductores, inscripción de motocicletas, renovación de documentos y otros procedimientos prioritarios para los usuarios.

El despliegue contó además con el acompañamiento de instituciones aliadas como el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Alimentos Aragua Socialista (ALAS), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el equipo de atención a mascotas de Misión Nevado, ampliando la cobertura y brindando un servicio integral en un mismo espacio.

ATENCIÓN GUIADA Y PROCESOS DE CALIDAD

Los asistentes coincidieron en que la jornada destacó por su agilidad y buena organización, aspectos que les permitieron completar trámites usualmente complejos con mayor facilidad. Entre ellos, José Ribas, de 46 años, quien acudió para renovar su documentación vehicular, resaltó la efectividad del despliegue.

“Pude renovar mis documentos en menos de lo que esperaba. Que reúnan tantas instituciones en un solo lugar realmente facilita las cosas”, señaló tras concluir su trámite.

La percepción positiva se replicó entre los asistentes. Mariana Briceño, de 38 años, quien participó para registrar su motocicleta, resaltó el acompañamiento brindado durante todo el proceso.

“Vine a registrar mi motocicleta y todo fue muy claro. Me orientaron desde que llegué y me fui con el trámite resuelto”, puntualizó Briceño.

De tal forma, la conmemoración de los 24 años del INTT trascendió el carácter celebrativo para convertirse en una muestra concreta del trabajo que adelanta la institución para acercar sus servicios a la ciudadanía y fortalecer la cultura de responsabilidad vial. El organismo reafirma su compromiso de facilitar el cumplimiento normativo y consolidar una movilidad más segura y organizada en la entidad.

CIUDAD MCY| REINYMAR TOVAR| FOTOS CORTESÍA