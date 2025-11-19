Reinaugurada cancha deportiva de la Comuna Miranda Bolívar Chávez

Los jóvenes de la comunidad reafirman su compromiso con el deporte, la participación ciudadana y la construcción de espacios para la juventud aragüeña

CIUDAD MCY.- En la parroquia Francisco de Miranda, municipio Francisco Linares Alcántara, la juventud organizada de la Comuna Miranda Bolívar Chávez celebró la reinauguración de la séptima cancha deportiva en la jurisdicción. Acompañados por el alcalde Víctor Bravo, el diputado a la Asamblea Nacional Manuel Hernández y voceros comunales se dio la reapertura de este espacio deportivo que llevará deporte a los habitantes de la referida localidad.

Durante el acto, Hernández compartió con vecinos y deportistas del sector mientras conducía su programa “Parlamentando”, a través del cual destacó los avances de la comuna en las Consultas Públicas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro. En el marco de la actividad, el diputado subrayó la importancia de participar en la próxima Consulta Popular del 23 de noviembre como mecanismo para fortalecer proyectos comunitarios.

La recuperación de esta séptima cancha se concretó gracias al trabajo conjunto de instituciones del estado como el IRDA, que realizaron dichas labores siguiendo orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, y el apoyo de la Alcaldía de Linares Alcántara.

Cabe destacar que, este proyecto fue aprobado en las consultas públicas realizadas en 2025, consolidando el esfuerzo de jóvenes, vecinos y voceros comunales desde la sala de autogobierno de la Comuna Miranda Bolívar Chávez.

CONSULTA POPULAR

Por su parte, el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, resaltó la importancia de la participación en la consulta pública que ha orientado el presidente Nicolás Maduro, todo ello con el fin de fortalecer proyectos de servicios públicos en las comunas de dicha localidad. “En diciembre estaremos ejecutando estas iniciativas con el financiamiento del Consejo Federal de Gobierno”, aseguró.

Bravo también destacó la participación de las 12 comunas del municipio que han presentado propuestas en áreas como asfaltado, agua potable y aguas servidas. A su vez, informó que se han ampliado los centros de votación, disponiendo tres espacios en la Comuna Miranda Bolívar Chávez para garantizar la participación popular.

JUVENTUD AGRADECIDA

Jofre Armas, representante de la juventud comunal, agradeció el respaldo recibido a través de esta obra. “Son nueve comunidades que integran nuestra comuna. Recuperamos siete canchas que estaban en mal estado y ahora ofrecen mejores condiciones para el fútbol, básquetbol y voleibol. Agradecemos al presidente Nicolás Maduro por esta oportunidad que nos impulsa a seguir adelante”.

Armas adelantó que la juventud presentará próximamente la propuesta de un complejo deportivo, como parte de los proyectos estratégicos de la comuna. “Con el proyecto pasado decidimos recuperar estas siete canchas, de menor costo, para dejar el otro proyecto destinado al complejo deportivo”.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA PRENSA FLA