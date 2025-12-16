Nuevos promotores de Parto Humanizado se certifican en Aragua

Provenientes de diversos municipios de la entidad, mujeres y hombres culminaron su proceso formativo orientado a garantizar el acompañamiento respetuoso, digno y humano, del embarazo, parto y nacimiento

CIUDAD MCY.- Cuando el parto se entiende como un acto de respeto, dignidad y amor, la formación se convierte en herramienta de cambio. Bajo esa premisa, 139 promotoras recibieron títulos del diplomado en Parto y Nacimiento Humanizado.

El acto, realizado en los espacios del emblemático Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), contó con la presencia del defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, Alfredo José Ruiz Angulo; la autoridad única para Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género, Gipsy Colmenares; la secretaria de Salud, Yosmary Lombano; y el adjunto a la secretaría de Salud, Román Cabello, además de representantes de instituciones regionales vinculados a la atención integral de la mujer y la familia.

En total, 137 mujeres y dos hombres, provenientes de los municipios Girardot, Libertador, José Ángel Lamas, Mario Briceño Iragorri (MBI), Bolívar, José Félix Ribas y Rafael Guillermo Urdaneta culminaron este proceso formativo orientado al acompañamiento consciente del embarazo, el parto y el nacimiento, desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y humanización de la atención en salud.

Previo a la entrega de los certificados, el Defensor del Pueblo destacó la importancia de esta formación y el compromiso social de quienes egresan. Señaló que se trata de una labor fundamental, impulsada mayoritariamente por mujeres, que contribuye a garantizar el acompañamiento respetuoso de las gestantes y la protección de la vida desde sus primeras etapas.

Ruiz Angulo resaltó además el esfuerzo interinstitucional que respalda el diplomado, al confluir instancias del Gobierno Regional y organismos dedicados a la promoción de la equidad, la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres, en un contexto marcado por las dificultades para acceder a insumos y materiales de salud. En ese sentido, subrayó que proteger la salud materna continúa siendo una prioridad para el estado venezolano.

En su intervención, el Defensor del Pueblo reconoció el trabajo que desarrollan las promotoras de Parto y Nacimiento Humanizado en sus comunidades, acompañando a las mujeres desde el embarazo, durante el proceso de gestación y en el momento del nacimiento, con el objetivo de que el parto se viva como un hecho humano, seguro y digno, evitando complicaciones y fortaleciendo el vínculo familiar.

Asimismo, destacó la participación masculina dentro del diplomado y el valor del acompañamiento familiar, haciendo énfasis en la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar entornos seguros para la maternidad y la crianza.

Finalmente, reiteró que la familia venezolana constituye el centro de las políticas públicas del Gobierno Bolivariano, al tiempo que celebró el compromiso de quienes hoy se certifican como defensores y defensoras de la vida, desde una práctica humanizada que prioriza el respeto, la dignidad y el amor en cada nacimiento.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS JUAN ZAPATA