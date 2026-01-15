Cleba definió comisiones permanentes para el período legislativo

El parlamento regional anunció la designación de las siete Comisiones Permanentes para este nuevo ciclo, orientando su agenda hacia la rendición de cuentas, la vinculación comunitaria y el respaldo a las políticas de protección social del Ejecutivo nacional y regional

CIUDAD MCY.- Con el inicio formal del período legislativo 2026, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), anunció la designación oficial de sus siete Comisiones Permanentes durante una sesión ordinaria presidida por la legisladora Katiana Hernández.

Esta estructura parlamentaria tiene como eje central el fortalecimiento de la vinculación directa con las comunidades, en consonancia con las Siete Transformaciones (7T) y el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Johana Sánchez.

La presidenta del Cleba informó que en los próximos días se realizará la instalación formal de estas comisiones en distintos puntos del estado, dando inicio a un cronograma de rendición de cuentas ante el pueblo aragüeño para profundizar en la atención de las necesidades reales de la población.

La conformación de las instancias legislativas quedó establecida con la Comisión de Desarrollo Social Integral, Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Deporte bajo la presidencia del legislador Leonardo Alvarado, acompañado por Jesús Parra en la vicepresidencia y Anny Ramírez como miembro.

Por su parte, la Comisión de Finanzas, Tributos, Desarrollo Económico y Contraloría será dirigida por la legisladora Katty Rivero, con Normedi Pariata en la vicepresidencia y Vicente Flores como miembro. En el área de Administración, Servicios Públicos, Vivienda e Infraestructura, el presidente designado es Carlos Morales, junto a Johan Norato y Yorfre Graterol.

La Comisión de Ecosocialismo, Alimentación y Salud estará a cargo de Vicente Flores como presidente, Texalia Vaquero como vicepresidenta y Carlos Morales como miembro.

Asimismo, la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana contará con Lipson Ferrer en la presidencia, asistido por Yorfre Graterol y Johan Norato. El ámbito del Poder Popular, Comunas, Familias y Libertad de Religión será presidido por la legisladora Anny Ramírez, con Abdael Hernández en la vicepresidencia y Lipson Ferrer como miembro.

Finalmente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social quedó integrada por José Neptalí Parra como presidente, José Gregorio Martínez como vicepresidente y Jesús Parra como miembro.

Durante la jornada, el parlamento también aprobó un acuerdo de reconocimiento a los maestros aragüeños, destacando las palabras de la legisladora Normedi Pariata, quien recordó el decreto presidencial de 2019 que honra esta labor social cada 15 de enero.

En el marco de esta sesión, se dio a conocer que los alcaldes y alcaldesas de la entidad ya instalaron sus gabinetes de gobierno para dar prioridad a la gobernanza territorial según las directrices del Ejecutivo regional.

De igual forma, el Cleba extendió una felicitación a los líderes religiosos por su labor social y espiritual en el país. El cuerpo legislativo ratificó su respaldo institucional al presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente Cilia Flores y a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunciando una agenda activa de tribunas antiimperialistas y acciones comunicacionales, mientras mantiene sus puertas abiertas para atender los asuntos políticos, sociales y económicos del estado Aragua.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CIUDAD MCY