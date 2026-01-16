GBA fortalece servicios públicos con importante dotación de vehículos y equipos de limpieza

Esta entrega estratégica tiene como objetivo asegurar que todos los espacios públicos del estado estén embellecidos para el sano disfrute de los aragüeños

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por consolidar ciudades más urbanas, ecológicas y modernas, el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo una significativa entrega de vehículos, herramientas de limpieza y equipos de seguridad destinados a potenciar la operatividad de los servicios públicos en la entidad.

​La actividad, orientada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, fue encabezada por el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, quien formalizó la entrega de estos insumos a las empresas estadales Fundaragua y Aragua Gas.

​IMPULSÓ AL EMBELLECIMIENTO URBANO

​La institución Fundaragua, presidida por Edison Gutiérrez, recibió una amplia gama de herramientas diseñadas para optimizar las labores de mantenimiento y saneamiento en los diversos municipios del estado.

Entre el equipamiento destacado se encuentran:

• ​Maquinaria y vehículos: 1 camión compactador de desechos, 1 camión cisterna, 1 motocicleta, 15 desmalezadoras, podadoras, motosierras y plantas eléctricas.

• ​Herramientas manuales: 14 carretillas, cepillos, rastrillos, escardillas, mangueras y kits de jardinería.

• ​Insumos y seguridad: Bolsas de basura, botas de seguridad, termos de agua y materiales de limpieza (coletos).

Finalmente estas acciones permitirán elevar la capacidad operativa de los trabajadores, garantizando servicios públicos de altos estándares y un estado más limpio para el bienestar de todos los aragüeños

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE GAS

​En el marco del plan de mejoras de logísticas, la empresa Aragua Gas, bajo la dirección de su presidenta Andrea Peralta, también fue dotada con 2 nuevos camiones para la distribución de gas licuado de petróleo (GLP)..

​Esta entrega estratégica tiene como objetivo asegurar que el combustible doméstico llegue a cada rincón del estado de manera cómoda, segura y oportuna, fortaleciendo la atención directa a las familias aragüeñas y optimizando los tiempos de respuesta en las comunidades.

​PILARES DEL TRABAJO

El secretario de la Segunda Transformación compartió de manera emotiva con los trabajadores y mostró su agradecimiento con las cuadrillas por el trabajo que hacen día a día en los diferentes frentes trabajo.

» Desde aquí felicitar y reconocer el trabajo que vienen haciendo los hombres y mujeres que forman parte de Araguagás, igual que todas las cuadrillas, más de 400 hombres y mujeres de Fundaragua que todos los días están desplegados en la calle, trabajando en el marco del Plan de la Aragüeñidad y de la Segunda Transformación» afirmó Rodolfo Ramírez.

La autoridad regional también enfatizó que con esta dotación se continúa optimizando los servicios públicos en cada territorio.

«Desde aquí queremos, bueno, informarle al pueblo aragueño que vamos a estar desplegados

trabajando comprometidos con los compromisos que hemos adquirido en todo el estado de Aragua, y fortalecer de manera eficiente y eficaz los servicios públicos» puntualizó

FRENTES FIJOS DE TRABAJO

El secretario de servicios públicos Rodolfo Ramírez subrayó que con esta dotación se continuarán los trabajos que se vienen realizando en diferentes fijos de trabajo.

» Estamos haciendo la entrega de una dotación importante para las cuadrillas que atienden

tienden los frentes fijos en el estado, como la Plaza Bolívar, la Casanova Godoy, una cuadrilla que vamos a tener en el Hospital Central de Maracay para obtener el mantenimiento perfecto y óptimo allí, la Avenida Universidad, la Constitución, la Intercomunal, bueno, y todos los frentes que tenemos allí embellecidos para los aragüeños » expresó.

Además añadió:»Desde el sur de Aragua hasta acá, hasta la Gran Maracay, por una ciudad más limpia y trabajar también en el fortalecimiento de la conciencia del pueblo y la ciudadanía de mantener los espacios públicos» puntualizó Rodolfo Ramírez.

Finalmente la autoridad regional agradeció al gobierno nacional y a la gobernadora Joana Sánchez por su compromiso continúo en seguir mejorando la calidad de vida de los aragüeños.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESÍA