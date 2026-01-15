GMVM retomó las Jornadas de Atención de Salud este 2026

Más de 20 especialidades fueron ofrecidas para las habitantes de 4 Comunas del municipio Bolívar

CIUDAD MCY.- En un despliegue integral que marca el inicio del ciclo de atención social del año 2026, la Gran Misión Venezuela Mujer realizó una jornada de salud y protección en el municipio Bolívar del estado Aragua, logrando impactar a más de 2 mil mujeres de diversas comunidades.

La actividad estuvo encabezada por Gipsy Colmenares, autoridad única para Asuntos de la Mujer en la entidad, y la alcaldesa del municipio Bolívar, Marisol Rodríguez, quienes destacaron que esta iniciativa responde a las políticas de protección orientadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la ministra Yelitza Santaella y la gobernadora del estado, Joana Sánchez.

Durante el despliegue se ofrecieron servicios en más de 20 especialidades médicas, entre ellas servicios en medicina general, pediátrica, inmunizaciones, traumatología, exámenes de laboratorio, ginecología, parto humanizado, salud sexual y reproductiva, asesoría nutricional, así como entrega de kits multivitamínicos y medicamentos de manera gratuita.

Estas acciones garantizan el acceso gratuito a la salud de calidad. Gipsy Colmenares enfatizó que la jornada abordó de forma transversal los vértices de la Gran Misión, incluyendo la captación de educación para el empoderamiento femenino, el fortalecimiento de las promotoras de parto humanizado y la canalización de la ruta de atención a las defensoras comunales ante índices de violencia.

Asimismo, se profundizó en áreas como el ecosocialismo, la salud animal y la incorporación de adolescentes a la Escuela de Liderazgo de la Mujer «Nora Castañeda», cuya sede nacional se encuentra en el municipio Libertador de este estado.

La Autoridad Única de la Mujer resaltó que existe una orientación especial para hacer énfasis en la captación de adolescentes, asegurando su permanencia en el sistema educativo y su formación en artes y oficios. Además, a través del Instituto Nacional de Nutrición, se realizaron censos para incorporar a niños, niñas y adultos mayores al sistema nacional de alimentación, con una atención priorizada para las mujeres que se encuentran en condición de salud de encamadas.

Colmenares aseguró que el compromiso para este 2026 es abordar los 18 municipios de la geografía aragüeña para consolidar la atención directa al pueblo mujer.

Por su parte, la alcaldesa Marisol Rodríguez celebró que San Mateo fuera el punto de partida para estas jornadas especiales en el inicio del año. Informó que la atención llegó a las familias de las comunas Antonio Ricaurte, Ezequiel Zamora y Flores de mi Patria. La mandataria municipal subrayó que, mientras sectores externos intentan imponer otras narrativas, el Gobierno Bolivariano garantiza la paz y la atención social en el territorio.

Además invitó a la colectividad a participar en la próxima jornada de atención que se llevará a cabo en la comunidad de Los Angelinos, reafirmando la frecuencia semanal de estos despliegues en el municipio.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CIUDAD MCY