Club Élite de Aragua se corona con 17 medallas en el Campeonato Nacional de Natación Artística Maturín 2025

La delegación aragüeña, integrada por 13 atletas femeninas y 1 masculino, lideró el medallero nacional con excelencia y dedicación.

CIUDAD MCY.-El estado Aragua celebra un triunfo histórico en las piletas, luego de que el Club Élite de Natación Artística se alzara con 17 medallas en el Campeonato Nacional realizado en Maturín 2025.

Con un desempeño impecable, la delegación aragüeña conquistó 9 preseas de oro, consolidándose como la potencia indiscutible del evento.

El nivel mostrado por los atletas fue calificado como sobresaliente por jueces y público, quienes reconocieron la coordinación, fuerza y arte desplegados en cada rutina.

El presidente de la Asociación de Natación Artística de Aragua, Abelardo Ojeda, expresó su satisfacción y resaltó que los meses de preparación intensa valieron la pena, “Nuestros atletas lograron rutinas impecables, demostrando disciplina y talento. Este primer lugar es fruto del esfuerzo colectivo.”

Por su parte, la entrenadora Angélica Ojeda resaltó el compromiso de sus dirigidos: “Me siento inmensamente feliz y orgullosa de ver a mi equipo alcanzar este gran triunfo. Es un honor ver cómo el talento y la disciplina de nuestros jóvenes brillan a nivel nacional, dejando una vez más el nombre de Aragua en lo más alto del podio.”

ARAGUA, CUNA DE ATLETAS POTENCIALES

Entre los protagonistas del campeonato destacan:

Mariangel Marcano, quien obtuvo tres medallas: dos de oro en solo técnico y dueto mixto, y una de plata en solo libre junior.

Wyatt Arnal, único representante masculino del club, logró dos medallas de oro y anunció su preparación para los próximos Juegos Juveniles.

Mary Paula Rodríguez, quien celebró su primer oro nacional, dedicando el triunfo a su madre como símbolo de apoyo y perseverancia.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CIUDAD MCY