Mariño fortalece su semillero deportivo con el Juego de las Estrellas 2025

La jornada, realizada en el Estadio Elvis Rosso, destacó por la participación de categorías menores y el reconocimiento a los atletas más sobresalientes del año

CIUDAD MCY.-El dinamismo y la competitividad juvenil marcaron la tercera edición del Juego de las Estrellas 2025 de la “Liga de Béisbol Menor Santiago Mariño”, una jornada que reunió a las categorías Formación y Juvenil A en el Estadio Elvis Rosso de Sorocaima, donde los jóvenes atletas de distintos clubes demostraron su precisión, potencia y habilidades en pruebas como carrera de velocidad, lanzamiento de cátcher y el tradicional homerun derby.

El evento, organizado como un espacio para proyectar y fortalecer el talento emergente del municipio, congregó a jugadores destacados de diversas escuelas como: Aliados de Turmero, Caciques de Sorocaima, Samán de Guere y Santiago Mariño, que compartieron dinámicas competitivas y encuentros amistosos en un ambiente formativo.

RECONOCIMIENTO AL AVANCE DE LA LIGA

Al respecto, el presidente de la liga, Carlos Briceño, destacó que la jornada tuvo como propósito reforzar la integración deportiva y valorar el desempeño de los atletas más sobresalientes, quienes han demostrado constancia en sus equipos y forman parte del cuadro estelar de la temporada.

Briceño resaltó que el crecimiento organizativo y competitivo de la estructura ha permitido que la liga mejore su posición regional, avance en su clasificación y consolide una plataforma más sólida para el desarrollo de sus peloteros.

“En esta tercera edición nos sentimos agradecidos porque hemos avanzado como organización. Pasamos del sexto al cuarto lugar en dos años, y seguimos trabajando para seguir ascendiendo”, afirmó.

Celebró además el entusiasmo de los participantes: “Estamos orgullosos de que los muchachos disfruten este espacio. Los jugadores más valiosos, quienes han obtenido los mejores resultados durante la temporada, son quienes lideran juego”.

Briceño detalló que la programación incluye dos juegos durante los próximos días, todos disputados bajo el respaldo del Gobierno Regional encabezado por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el alcalde Carlos Guzmán y el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España.

CAMPEONATO ESTADAL 2026

Finalmente, como parte de las metas inmediatas, el presidente de la organización deportiva en el municipio, adelantó que la liga ya se encuentra trabajando en la conformación de la preselección que representará al municipio en el campeonato estadal previsto para enero del año 2026, proceso que buscará integrar a los atletas con mejor rendimiento durante el año.

