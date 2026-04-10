Clubes de fútbol venezolanos destacan en competencias internacionales

CIUDAD MCY.- La representación venezolana en las competencias de la Confederación Suramericana de Fútbol inició con resultados favorables para los clubes locales. En Copa Libertadores, la Universidad Central de Venezuela venció 3-1 a Libertad de Paraguay para lograr sus primeros tres puntos bajo la dirección técnica de Daniel Sasso.

El conjunto tricolor abrió el marcador al minuto 30 por intermedio de Juan Manuel Cuesta, quien aprovechó un rebote en el área. Pese a que el equipo paraguayo alcanzó el empate parcial al minuto 61 con un cabezazo de Lorenzo Melgarejo, el cuadro universitario retomó la ventaja en el cierre del encuentro.

Un autogol del defensor Diego Viera al minuto 88 y un penal ejecutado por Francisco Solé en el tiempo de descuento sellaron la victoria para el debutante venezolano.

Por su parte, en la Copa Suramericana, el Carabobo FC derrotó 1-0 al Bragantino de Brasil en el Estadio Misael Delgado de Valencia. El equipo conducido por Daniel Farías consiguió la anotación definitiva temprano en el partido, cuando el argentino Ezequiel Neira conectó un pase de Maurice Cova para batir la portería rival.

Tras el gol, la defensa carabobeña mantuvo la solidez ante la presión del conjunto brasileño, permitiendo solo dos remates directos a su arco durante el resto del compromiso. Con este resultado, el cuadro granate lidera el Grupo H antes de su próximo viaje a Buenos Aires.

En la misma competición, el Caracas FC obtuvo un empate 1-1 frente al Botafogo en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El equipo dirigido por Fernando Aristeguieta se adelantó en el marcador al minuto 43 gracias a un remate de pierna derecha de Wilfred Correa.

En el inicio del segundo tiempo, Arthur Cabral igualó para los locales al minuto 50. El marcador se mantuvo sin cambios hasta el final del tiempo reglamentario, otorgando al conjunto avileño su primer punto en el Grupo E.

La actividad para los equipos nacionales continuará el próximo 15 de abril. El Caracas FC recibirá a Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico de la UCV, mientras que el Carabobo FC visitará a River Plate en territorio argentino para cumplir con la segunda jornada de la fase de grupos.

FUENTE : AVN

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