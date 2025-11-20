CNE activa página web para conocer proyectos de la IV Consulta Popular

CIUDAD MCY.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó una herramienta para las personas que votarán en la cuarta Consulta Popular Nacional, pautada para el próximo domingo 23 de noviembre.

Se trata de un portal web, el cual permite las siguientes acciones:

Consultar el centro de votación correspondiente al circuito comunal de cada persona.

Conocer los proyectos postulados en el circuito comunal.

Para dicho fin, los ciudadanos deben ingresar el estado en el que viven, el municipio, la parroquia y su respectivo circuito comunal, indicó el CNE mediante su canal de Telegram.

La página web es: http://ssgestion.cne.gob.ve/

Para este proceso electoral, se instalarán nueve mil 963 mesas en ocho mil 630 centros de votación. Asimismo, durante esta jornada se someterán a decisión 36.674 proyectos de los 5.336 circuitos comunales.

