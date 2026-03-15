Ministerio de Pesca anuncia nuevo protocolo para la temporada de sardina 2026

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura anunció un nuevo protocolo de ordenamiento pesquero para la temporada de sardina 2026, con el objetivo de proteger las poblaciones de peces y dignificar la labor de cerca de 6.937 pescadores en los estados Sucre y Nueva Esparta.

A través de un comunicado, la cartera de pesca precisó que el nuevo esquema establece lineamientos obligatorios, entre ellos la prohibición de incorporar nuevas máquinas de argolla, la limitación de faena a dos días por semana (martes y jueves) y una cuota máxima de 1.600 cajas por semana, así como la certificación biológica mediante muestreos antes y después de cada captura para garantizar la talla mínima de 19 cm.

El protocolo reserva el aprovechamiento de la sardina exclusivamente para pescadores artesanales e incorpora botes cordeleros como apoyo logístico durante el pico máximo de la temporada, asegurando la sostenibilidad del recurso y la trazabilidad del producto.

Estas medidas fueron tomadas por las autoridades del sector detectaron luego de un diagnóstico exhaustivo, en el cual se detectó la sobrepoblación de máquinas de argolla en Sucre, con 208 unidades frente a las 115 autorizadas en la Gaceta Oficial 41.295, lo que representa un exceso del 81% sobre la capacidad permitida y ha generado distorsiones en la cadena productiva y afectado la eficiencia del pescador artesanal.

Con estas medidas, el ministerio busca consolidar un modelo de distribución justo que evite la saturación del mercado, proteja los ingresos de los pescadores y permita la renovación responsable de sus flotas.

FUENTE:AVN

FOTO:CORTESIA