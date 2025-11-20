El Futuro Digital llega a Venezuela con la Conferencia Internacional Retos & Tendencias

CIUDAD MCY.- El Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM), anunció la realización de la Conferencia Internacional Retos & Tendencias, un evento único que reunirá a expertos nacionales e internacionales, para explorar el impacto de la Inteligencia Artificial, el Loop Marketing y la educación digital multimodal en los negocios y la sociedad.

La cita será el 29 de noviembre, en el CUAM de la Zona Industrial de Valencia; será transmitida de manera simultánea con todas las sedes de la institución educativa a través de sus salas de interacción unifortes, para ofrecer una doble experiencia: presencial y virtual asincrónica.

La jornada iniciará a las 09:00 de la mañana, con la bienvenida oficial, y se extenderá hasta el mediodía, combinando conferencias, networking y espacios de interacción con los ponentes.

VOCES QUE MARCAN EL FUTURO

La Dra. Rosselys Rodríguez de Hernández expondrá “La Organización Aumentada”, y explicará cómo la Inteligencia Artificial promueve la toma de decisiones humanas y libera el potencial organizacional.

El Lic. Sergio Jiménez presentará “Más Allá del Embudo”, introduciendo el Loop Marketing y la automatización conversacional como claves para fidelizar clientes en un ciclo continuo de crecimiento.

Y el Ing. Richard Cárdenas compartirá “Uniforte”, un análisis sobre la conectividad entre plataformas MOOC y SPOC, y cómo la formación multimodal transforma la educación corporativa y académica.

La participación será en modalidades: presencial y virtual, ambas incluyen certificado digital de asistencia.

El evento está dirigido a emprendedores, mercadólogos, vendedores, estudiantes y público general interesado en comprender y aplicar las tendencias que están moldeando el futuro digital.

PRENSA CUAM | FOTO: CORTESÍA