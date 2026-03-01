Cobros indebidos de Cantv disminuyen 87% tras aplicar esquema de inspección

CIUDAD MCY.-La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), logró la reducción del 87,05% en la incidencia de cobros indebidos reportados por los usuarios, tras aplicar un esquema riguroso de inspecciones en centrales y distribuidores, informó la estatal telefónica en nota de prensa.

“Los casos asignados para investigación evidenciaron una tendencia sostenida a la baja, al pasar de 122 expedientes en el año 2023 a una proyección de apenas 18 casos en 2025”, detalló la empresa.

Asimismo, informó que una labor articulada con las comunidades organizadas a través de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, se determinó que las irregularidades estaban principalmente asociadas al desvío de líneas telefónicas, estafas vinculadas al incremento irregular de planes Aba y a reparaciones fraudulentas de servicios.

Con relación a la preservación de la infraestructura, Cantv también reportó significativos resultados operativos.

En el Zulia lograron recuperar 143 postes identificados con la marca Cantv que no contaban con la permisología correspondiente; así como en Valle de la Pascua, estado Guárico, se recuperaron componentes críticos de un motogenerador.

Para evitar la impunidad ante tales acciones, la estatal informó que aplicó sanciones disciplinarias al personal involucrado y mantiene un trabajo articulado con los organismos de seguridad ciudadana.

Cantv ha fortalecido su cultura de prevención mediante campañas de concientización dirigidas a trabajadores y suscriptores, para informar sobre riesgos y promover la denuncia oportuna de situaciones irregulares.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA