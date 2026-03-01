Alcalde Julio Melo entregó obra de rehabilitación de la U.E. Rafael Carballo

48 proyectos es la propuesta de los habitantes del municipio Urdaneta antes Consulta Nacional Popular 2026, enmarcadas en área económica, infraestructura hídrica, servicios públicos, vialidad y otras propuestas.

CIUDAD MCY.-En un despliegue de democracia directa y participación protagónica, el alcalde del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, Julio Melo, anunció con éxito la culminación de la rehabilitación de 300 metros lineales de la cerca perimetral en la Unidad Educativa Estadal José Rafael Carballo, ubicada en la comuna, José Rafael Núñez Tenorio.

Este proyecto, que fue priorizado por el Poder Popular en la consulta previa, se hizo realidad gracias a los recursos aprobados por el presidente, Nicolás Maduro y la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo la modalidad de autogestión comunitaria.

«Este fue un sueño de nuestro pueblo que hoy es una realidad. La comunidad educativa, incluyendo a jóvenes mayores de 15 años, se volcó a trabajar. Demostramos que cuando el pueblo organiza y ejecuta, los recursos rinden y los resultados son palpables», afirmó el mandatario local junto a voceros de 23 consejos comunales.

Asimismo, el alcalde Melo destacó que, si bien los recursos llegaron directamente a la comuna, la unión de los revolucionarios y la colaboración de vecinos voluntarios permitieron cubrir detalles adicionales, logrando una obra integral. Asimismo, informó que en las otras seis comunas del municipio los proyectos avanzan a paso firme, bajo la supervisión de la gobernadora Joana Sánchez.

AFINAN MAQUINARIA PARA LA CONSULTA POPULAR DEL 8 DE MARZO

Durante la rueda de prensa, autoridades municipales y nacionales detallaron que esta jornada, el municipio Urdaneta presenta una oferta electoral de 48 proyectos diseñados por las bases, orientados en las 7 Transformaciones (7T). La distribución de las propuestas a elegir es la siguiente en el área económica 15 proyectos, en infraestructura hídrica, agua 12, electricidad 11, desechos sólidos 3, transporte 3, vialidad 2, gas y telecomunicaciones 2.

En este sentido, se hizo un llamado a las comunidades participar a la Consulta Nacional Popular 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

«Hacemos un llamado a todos y todas para lograr una participación histórica. Este 8 de marzo, el protagonismo es de nuestras mujeres y de un pueblo que decide su destino a través de la democracia directa», enfatizó Melo.

Por su parte, la vocería comunal reafirmó el compromiso de las siete comunas del municipio para demostrarle al mundo la fortaleza del sistema de gobierno participativo en Venezuela. «¡Comuna o nada, este 8 de marzo venceremos!», concluyó el acto.

PRENSA URDANETA

FOTO: PRENSA URDANETA