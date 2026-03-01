Ciudad MCY

Ajustan a la baja precios de combustibles en Uruguay

PorRafael Velásquez

Mar 1, 2026

Hoy entraron en vigor en Uruguay nuevos precios para los combustibles que regirán durante marzo y abril, con rebajas en gasolinas y gasoil.

CIUDAD MCY.- La nafta Súper 95 pasó de 77,79 pesos a 76,88 pesos por litro.

Por su parte la gasolina Premiun 97 descendió de 80,30 a 79,40 pesos el litro.

El precio del Gasoil 50-S bajó a 47,32 pesos; costaba 49,77 pesos. El Gasoil 10-S varió de 56,77 pesos a 54,32 pesos por litro.

El Supergás utilizado sobre todo con fines domésticos mantuvo su precio de 88,46 pesos el kilogramo.

La referencia cambiaria se sitúa en unos 38 pesos por dólar.

FUENTE: PRENSA LATINA

FOTO: CORTESÍA

