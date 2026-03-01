Ajustan a la baja precios de combustibles en Uruguay

Hoy entraron en vigor en Uruguay nuevos precios para los combustibles que regirán durante marzo y abril, con rebajas en gasolinas y gasoil.

CIUDAD MCY.- La nafta Súper 95 pasó de 77,79 pesos a 76,88 pesos por litro.

Por su parte la gasolina Premiun 97 descendió de 80,30 a 79,40 pesos el litro.

El precio del Gasoil 50-S bajó a 47,32 pesos; costaba 49,77 pesos. El Gasoil 10-S varió de 56,77 pesos a 54,32 pesos por litro.

El Supergás utilizado sobre todo con fines domésticos mantuvo su precio de 88,46 pesos el kilogramo.

La referencia cambiaria se sitúa en unos 38 pesos por dólar.

