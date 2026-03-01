Aragua se prepara para una Semana Santa cargada de fe, tradición y cultura

Ciudad Jardín de Maracay se prepara para recibir aniversario número 325 donde se espera una «Toma Cultural» masiva en la capital.

CIUDAD MCY.-En el marco del fortalecimiento de la Aragüeñidad, y cumpliendo con las directrices de la vocera del Poder Popular de la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el secretario sectorial de cultura, Nicolás González, anunció una robusta agenda de actividades para la Semana Mayor 2026. Bajo la premisa de llevar la cultura a cada rincón del estado, el despliegue abarcará desde las costas hasta el sur de Aragua, integrando fe, recreación y turismo consciente.

González destacó que, a diferencia de gestiones anteriores donde las actividades se concentraban en el casco central, este año la planificación llega directamente a las comunidades y comunas de los 18 municipios.

«Donde esté un aragüeño, ahí estamos nosotros llevando la palabra cultura», afirmó el secretario, subrayando que el trabajo articulado con los directores de cultura de cada alcaldía ha sido la fundamental para garantizar el éxito de la programación.

FE Y TRADICIÓN: EL CORAZÓN DE LA SEMANA MAYOR

La agenda religiosa y cultural de este año continuará marcada por la emblemática procesión del Viernes Santo del Santo Sepulcro de Villa de Cura, una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.

«También contaremos con la Ruta del Nazareno, tras el acompañamiento a las iglesias y la fe católica en todas las parroquias. Igualmente, estaremos fortaleciendo los montajes teatrales realizados por cultores locales para sensibilizar a la juventud sobre la vida de Jesucristo con la Pasión de Cristo», señaló el secretario.

De la misma forma, se contará con conciertos con agrupaciones locales en el litoral aragüeño y juegos tradicionales en espacios recreativos.

La autoridad regional en materia de cultura hizo especial énfasis en la incorporación de los jóvenes a través de programas como «Aragua es Cultura». Sobre este particular, resaltó la labor de la sede del Instituto de las Bandas Show del Estado Aragua, la cual ha fungido como un espacio donde la juventud da vida a las bandas, la samba y las danzas tradicionales.

SEGURIDAD Y CONCIENCIA CIUDADANA

Para garantizar el disfrute de propios y visitantes, el Gobierno Bolivariano de Aragua desplegará un dispositivo de seguridad integral. González hizo un llamado a la conciencia vial, especialmente a los motorizados, instando al uso del casco y al respeto de las normas. «Los detalles son los que cuidan el éxito de las actividades», recordó, citando las palabras de la gobernadora Sánchez.

Por último, González, aprovechando la cercanía del aniversario número 325 de la Ciudad Jardín, invitó al pueblo a visitar la Casa de la Cultura de Maracay, espacio donde se inauguró una galería fotográfica nocturna que exalta la belleza de espacios icónicos como la Plaza Bolívar, el Obelisco y la sede de la Gobernación; mientras que para el 5 de marzo, se espera una «Toma Cultural» masiva en la capital.

