Colocación de asfaltado renueva la infraestructura vial de la Carretera Zuata- La Victoria

Con la recuperación de la vialidad se consolida un esquema de tránsito y de movilidad seguro y eficaz para todos los usuarios

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por elevar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar el desarrollo de ciudades modernas, el Gobierno Bolivariano avanza con éxito en la colación de asfaltado en la Carretera Zuata- La Victoria.

Esta obra de gran envergadura, enmarcada en la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, que buscan consolidar vías cómodas y seguras para los usuarios.

Las labores son ejecutadas por las empresas estadales Vías de Aragua y Aramica, en la que incluyen: la colocación de 150 toneladas de asfalto en carpeta corrida, garantizando un tránsito vehicular y peatonal cómodo y seguro.

​Esta acción no solo mejora la estética vial, sino que asegura una infraestructura en óptimas condiciones para el tránsito seguro de los miles de conductores que transitan esta arteria vial.

Cabe destacar que estas acciones forman parte de las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez quienes reafirman su compromiso con el buen vivir.

Asimismo en la región aragüeña estos trabajos forman parte de los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez quien a través de la gobernanza y la gobernabilidad busca garantizar el derecho a la ciudad, bajo una visión urbana y ecológica donde los peatones, conductores y comunidades tengan acceso a vías modernas, seguras y embellecidas en cada uno los municipios.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA