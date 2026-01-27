Sutrauc Aragua respalda gestión de la comisión salarial

CIUDAD MCY.- En un ambiente de compromiso y participación democrática, la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Carabobo (Sutrauc), seccional Aragua, llevó a cabo con éxito su Primera Gran Asamblea Informativa.

El encuentro, que contó con una asistencia masiva de trabajadores activos y jubilados, tuvo como objetivo central definir las estrategias de acompañamiento en la lucha por las reivindicaciones salariales del sector.

​La jornada estuvo encabezada por el cuerpo directivo regional, integrado por Angel Oberto, Secretario General; Wilmer Mare, Secretario de Organización; y Jimmy García, Secretario de Actas y Correspondencia.

Durante su intervención, los líderes sindicales formalizaron el respaldo absoluto de la seccional a la Comisión Salarial que preside la Rectora de la Universidad de Carabobo, Profesora Jessy Divo de Romero.

​UNIDAD FRENTE A LA REALIDAD FINANCIERA

​La dirigencia de Sutrauc Aragua enfatizó la necesidad de enlazar la fortaleza del gremio con las propuestas institucionales para lograr un impacto real en las condiciones de vida del personal.

​»Entendemos la realidad financiera que atraviesa nuestro país; sin embargo, respaldamos y valoramos de manera enfática la necesidad urgente de un incremento salarial general para todos los que integramos la comunidad universitaria», señaló el tren directivo durante la asamblea.

​VOTOS DE CONFIANZA Y VISIÓN DE FUTURO

​Más allá de las exigencias económicas, la asamblea sirvió como un espacio de reflexión gremial. Sutrauc Aragua hizo un llamado a mantener la confianza en la comisión designada, destacando que el norte de toda gestión debe ser la obtención del mayor beneficio directo para el trabajador.

​La propuesta final del sindicato se centra en tres pilares fundamentales:

​Armonía institucional: Mantener un diálogo fluido y respetuoso entre las partes.

​Unión de esfuerzos: Trabajar en conjunto —autoridades, trabajadores y estudiantes— por el bienestar del alma mater.

​Compromiso social: El bienestar de la comunidad universitaria como prioridad absoluta.

​Con este encuentro, Sutrauc Aragua reafirma su rol como pilar fundamental en la defensa de los derechos laborales, demostrando que la Universidad de Carabobo se mantiene unida en la búsqueda de soluciones dignas para su capital más valioso: su gente.

​PRENSA UCNA

FOTOS: PRENSA UCNA