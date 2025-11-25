Colocadas más de 20 toneladas de asfalto en la entrada de La Victoria

CIUDAD MCY.- En el municipio José Félix Ribas, arrancaron la semana con la colocación de más de 20 toneladas de asfalto en el marco del plan de “Bacheo Municipal”, establecido en la segunda transformación de las 7T, la cual está enfocada en la «Ciudad Humana para el Buen Vivir», a fin de brindar a los ciudadanos y ciudadanas mejores condiciones viales.

Así lo dio a conocer la Ingeniero Yoli Castillo, quien explicó que en esta oportunidad se colocaron en la Av. Negra Matea a la altura de la entrada de La Victoria, siendo estos trabajo ejecutados por Ingeniera Municipal de Ribas, siguiendo instrucciones del alcalde de la entidad Juan Carlos Sánchez, en pro de embellecer la ciudad en víspera de la llegada de la temporada decembrina.

Es importante destacar, que iniciaron con la colocación de 80 metros cuadrados de bacheo en la capa de rodamiento, a fin de corregir un desperfecto en el deterioro vial realizándose previamente la debida escarificación.

REHABILITACIÓN PLAZA ITALIA

De manera simultánea, se están ejecutando trabajos de poda, limpieza, pintura e iluminación en la plaza Italia, a fin de brindar una mejor imagen para el disfrute de las familias victorianas y quienes visiten el municipio en los próximos días.

“Me parece excelente y hermoso como está quedando la plaza y el bacheo en la entrada de La Victoria, es importante y esto es gracias al alcalde Juan Carlos Sánchez, esperemos siga embelleciendo nuestra ciudad”, exclamó Daniel Becerra, transeúnte del lugar.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA