Fundacite impulsa vocación tecnológica en Liceo Militar Libertador

La jornada incluyó estaciones de aprendizaje en Química, Física, Matemáticas, Robótica, Programación, Astronomía y Ciencias para la Producción, para promover la exploración y el pensamiento crítico

CUIDAD MCY.-Con un circuito práctico que abarcó diversas áreas del conocimiento, el Programa Nacional “Semilleros Científicos” desarrolló una actividad educativa en el Liceo Militar Libertador, en el municipio Girardot, como parte de la meta de visitar instituciones educativas de toda la entidad aragüeña.

La jornada, ejecutada por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), permitió que los estudiantes vivieran una experiencia formativa integral, orientada a despertar la vocación científica en favor del aprendizaje activo.

A través de un recorrido por las estaciones temáticas, los jóvenes exploraron de manera directa distintas áreas del conocimiento. Química, Física y Matemáticas, Robótica y Programación, Ciencias para la Computación, Ciencias para la Salud, Astronomía y Ciencia para la Producción, formaron parte del circuito, diseñado para complementar teoría y práctica que fortalecen las habilidades científicas y tecnológicas.

Igualmente, la actividad se destacó por el orden, la disciplina y la motivación de los estudiantes de esta institución castrense, quienes asumieron cada dinámica con entusiasmo y curiosidad.

De tal forma, este ambiente propició una experiencia educativa que no solo logró transmitir conocimiento, sino que también promovió valores como el trabajo en equipo, la creatividad y la observación crítica.

Con esta nueva parada, esta vez en el Liceo Militar Libertador, los Semilleros Científicos continúan consolidando su presencia en los municipios aragüeños, avanzando en el propósito de fomentar la cultura científica de las nuevas generaciones.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESÍA