Aragua participó en la inauguración de la Fihav 2025 en Cuba

La delegación aragüeña busca consolidar alianzas comerciales y fortalecer el «Plan de la Aragüeñidad» en la cita multisectorial más relevante de Cuba

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de concretar acciones estratégicas que impulsen la transformación económica de la entidad, el estado Aragua marcó su presencia en la inauguración de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2025), evento que se desarrolla en el recinto ferial Expocuba y que representa una de las plataformas comerciales más importantes de América Latina.

Esta participación internacional de la entidad aragüeña, se alinea directamente con el fortalecimiento del «Plan de la Aragüeñidad», una política impulsada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, buscando proyectar las capacidades productivas y culturales del estado más allá de las fronteras venezolanas.

La delegación aragüeña estuvo encabezada por autoridades clave en el desarrollo estratégico de la región, incluyendo al secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; y la secretaria para la Transformación Geopolítica de Paz e Integración, Belén Arteaga, entre otros representantes.

La representación regional participó activamente en la jornada inaugural de esta cita multisectorial, la cual se extenderá desde el 23 hasta el 29 de noviembre, con la finalidad de promover las diversas oportunidades de inversión que ofrece el estado, así como establecer nuevas alianzas comerciales que potencien el crecimiento de la región.

Cabe destacar que con esta participación, el Gobierno regional reafirma su compromiso de trabajar en la construcción de un estado más próspero, aprovechando los espacios de integración latinoamericana para atraer inversiones que se traduzcan en bienestar para el pueblo aragüeño.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESIA