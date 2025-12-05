MBI inició la Primera Consulta Pública para la Reforma de la Ley de Convivencia Ciudadana

Durante la actividad se presentaron propuestas surgidas que buscan garantizar que la normativa responda a las realidades actuales del municipio y del estado, promoviendo una convivencia más armónica, inclusiva y ajustada a las necesidades de la ciudadanía

CUIDAD MCY.-En el Concejo Municipal de Mario Briceño Iragorry se desarrolló la Primera Consulta Pública para la Reforma total de la Ley de Convivencia Ciudadana del Estado Aragua, un encuentro que reunió a representantes de diversos sectores sociales e institucionales con el objetivo de revisar, debatir y actualizar este instrumento jurídico.

La jornada contó con la presencia del legislador Lipson Ferrer, acompañado por concejales y concejalas del municipio, así como voceros de áreas estratégicas cómo: transporte, seguridad ciudadana y protección civil, educación, cultura, salud, juventud, mujeres, cuadrantes de paz, servicios públicos, jueces de paz, movimientos sociales, misiones, colectivos animalistas y ambientalistas, ecosocialismo, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de representantes del poder popular.

Durante la consulta, los participantes realizaron la lectura detallada de la Ley de Convivencia Ciudadana, analizando artículo por artículo para identificar aspectos que requieren modificación, actualización o fortalecimiento.

Las propuestas surgidas buscan garantizar que la normativa responda a las realidades actuales del municipio y del estado, promoviendo una convivencia más armónica, inclusiva y ajustada a las necesidades de la ciudadanía.

Este primer encuentro marca el inicio de un proceso de construcción colectiva que se extenderá a otros espacios y comunidades, con el propósito de que la reforma de la ley refleje la voz de todos los sectores sociales de nuestro municipio y del Estado Bolivariano de Aragua.

