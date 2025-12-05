Comunicadores alternativos elevarán propuestas a la Gobernadora

La jornada reunió a once representantes clave de medios alternativos y comunitarios, demostrando una amplia convocatoria para dar impulso a la defensa nacional y la comunicación revolucionaria

CUIDAD MCY.-El histórico Ingenio Bolívar de San Mateo se convirtió en el epicentro de la comunicación alternativa y comunitaria en Aragua, al acoger el primer encuentro de voceros y medios con el objetivo de unificar ideas y desarrollar propuestas concretas para la contrapropaganda y la defensa integral de la nación.

La jornada reunió a 11 representantes clave de medios alternativos y comunitarios, demostrando una amplia convocatoria. Entre los participantes se encontraban: La Voz de Bolívar 90.9 FM, Radio Aplausos 106.3 FM, Radio Amor 101.5 FM, Radio Mística 105.1 FM, Radio Miraflores 95.4 FM, el Periódico El Pueblo Impreso On line, Noti Ribas Digital, Rotativa Hospital Benítez, El Correo de Choroní, Medios Alternativos y Comunicativos del Sur, Diario Vea y Correo del Orinoco.

La organización del evento estuvo a cargo del equipo de La Voz de Bolívar 90.9 FM, dirigido por Gustavo Pacheco, conocido como la voz oficial de Gilberto Santa Rosa en Venezuela. Los anfitriones, con el apoyo rotundo de la alcaldesa Marisol Rodríguez, garantizaron una organización y protocolo que contribuyeron al éxito del encuentro.

El presídium contó con destacadas personalidades, incluyendo la burgomaestre Marisol Rodríguez, la Diputada Ima Solórzano en representación del Movimiento Futuro Aragua, profesora Dilsia Rodríguez, directora del Museo Casa Histórica Ingenio Bolívar, así como efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana, jueces de paz, voceros del pueblo y la prensa oficial de la Alcaldía.

PRESENTARÁN PLIEGO A GOBERNADORA

Las deliberaciones del encuentro generaron un amplio pliego de ideas que serán formalmente presentadas a la Gobernadora de Aragua Joana Sánchez con el objetivo central que desde el municipio Bolívar, se impulse el rescate de la comunicación desde la aragüeñidad, en defensa de la patria y del proceso revolucionario liderado por el Presidente constitucional Nicolás Maduro.

Entre las propuestas más relevantes destacaron promover los encuentros formativos en redes, capacitación constante para la defensa en el entorno digital, Plan de Acción y Plan de Respuesta, diseño de estrategias rápidas y certeras ante amenazas comunicacionales, además trabajar de la mano con las comunas fortalecimiento del tejido comunicacional de base.

Asimismo, destacar en la creación de un observatorio de comunicación, monitoreo y análisis del panorama mediático, taller de Lenguaje de Señas, creación de la Universidad de la Locución desde el Movimiento Aragüeño de Comunicación., creación de un podcast para la difusión de contenidos.

Por su parte, la alcaldesa Rodríguez clausuró la jornada reafirmando su compromiso con la iniciativa, destacando su apoyo para canalizar la información ante la Gobernación.

“Cuenten con mi apoyo para llevarle esta información a la gobernación, para que el municipio Bolívar sea el epicentro del movimiento de la comunicación alternativa, y desde la cuna del Libertador nazca la cuna de la comunicación,” afirmó, Rodríguez.

Este encuentro sienta las bases para una estrategia comunicacional robusta y articulada desde Aragua, buscando moldear ideas y ofrecer respuestas certeras en la defensa de la Nación y la Revolución Bolivariana.

NOTA DE PRENSA | FOTOS PRENSA BOLIVAR