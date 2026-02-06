Colombia dice que hay diálogo con Ecuador, Quito guarda silencio

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, afirmó hoy que existen conversaciones en curso con el gobierno de Ecuador para tratar la disputa comercial y política, sin embargo, Quito guarda silencio sobre el tema.

CIUDAD MCY.- Villavicencio señaló al medio Blu Radio que enviaron al Ejecutivo ecuatoriano una propuesta relacionada con temas de seguridad y otras medidas complementarias y que esperan respuesta para una reunión esta semana.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado al respecto.

El intercambio comercial entre los dos países permanece casi paralizado tras la entrada en vigor del arancel del 30 por ciento impuesto por Quito, en medio de las tensiones con la nación vecina.

En la frontera norte, el sector comercial y logístico se mantiene en alerta ante la reducción del intercambio, pese a que Colombia aún no aplica a los productos ecuatorianos el gravamen de igual porcentaje establecido en respuesta a la decisión del presidente Daniel Noboa.

Los gravámenes, en vigor desde el 1 de febrero, fueron anunciados por Noboa bajo el argumento de una supuesta falta de cooperación de Colombia en el enfrentamiento al narcotráfico y la minería ilegal.

Bogotá negó las acusaciones y, en respuesta, además de imponer un gravamen equivalente a productos ecuatorianos, suspendió la venta de electricidad a Ecuador, que utilizaba esa energía para compensar su déficit y preservar los recursos hídricos

Luego, Quito decidió elevar el precio del transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), donde la tarifa pasó de tres a 30 dólares por barril.

Gremios empresariales de ambos países advirtieron que la aplicación simultánea de los aranceles provocará pérdida de empleos, alzas de precios y riesgos de desabastecimiento en dos economías altamente integradas.

FUENTE: PL

FOTO: CORTESÍA