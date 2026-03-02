Consulta Popular 2026 se proyecta como pilar de la democracia participativa

CIUDAD MCY.- Desde el estado Sucre, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que la Consulta Popular Nacional 2026 está establecida como un mecanismo en la Constitución de democracia participativa y protagónica, y que cada circuito comunal elegirá entre siete (7) proyectos que ya fueron decididos en asamblea.

Asimismo, subrayó que el pueblo venezolano tiene protagonismo en las decisiones de las políticas públicas de Venezuela; ¿En qué parte del mundo se hace consulta?, respondiendo así, que el pueblo venezolano debe sentirse orgulloso una vez más de lo que tiene.

Además, expresó al pueblo sucrense que el Gobierno Nacional junto al pueblo siempre encarará sus dificultades, pero también sus alegrías.

«Yo recuerdo el 2 de julio de 2024, que hubo un deslave en Cumanacoa, y en la madrugada le dije al presidente Maduro, no se preocupe, yo voy para Cumanacoa. Y bueno, el resto lo saben (…) de las lecciones que nos deja la vida, es saber que, ante las dificultades, siempre ponernos de pie, nunca quedarnos en el piso, siempre de pie, con alegría, con esperanza, con el amor por nuestro pueblo, de saber que lo hacemos por el pueblo de Venezuela y por el pueblo del estado Sucre», expresó con sentir la Mandataria Encargada.

Por otra parte, Rodríguez resaltó que en es esta oportunidad, la consulta se dará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que ese día, el pueblo está llamado a una consulta popular, ya que más de 36 mil proyectos han sido seleccionados.

PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA