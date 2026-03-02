Consulta Popular es el instrumento para fortalecer democracia comunal, aseguró Héctor Rodríguez

CIUDAD MCY.- La Consulta Popular Nacional del 8 de marzo es una nueva oportunidad para resolver, de manera programática y directa, las necesidades de las Comunas y los Circuitos Comunales. En esta oportunidad el enfoque es hacia las Transformaciones 1 y 2 (Economía Productiva y Ciudades Humanas) del Plan de las 7T.

Así lo ratificó este lunes el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, desde la Comuna Soberana del Poder Popular, en La Dolorita, municipio Sucre del estado Miranda, donde además invitó a toda la población venezolana a participar en la primera consulta de 2026.

Durante un encuentro con los voceros comunales, el vicepresidente recomendó priorizar los casos de cada comunidad y ejecutar por etapas las obras más grandes.

Asimismo, reiteró que es fundamental evaluar los casos de manera global e individual, para satisfacer, en primer lugar, las necesidades de los más vulnerables.

Héctor Rodríguez explicó que hay que definir qué se va a arreglar de una escuela, o de una vivienda, o de un centro de salud. «No le tengan miedo a los proyectos grandes, lo que hay es que fraccionar», aseveró.

Para Rodríguez, cada consulta que se realiza en Venezuela es un paso hacia el fortalecimiento del Gobierno Comunal, tal como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro y la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

Por su parte, la vocera comunal Greylis Martínez detalló que la participación de toda la comunidad en las diversas consultas se ubica en 85,6 %. En esta consulta esperan aumentar esta cifra. «Invitamos a toda la población, afecta o no al gobierno, a participar en estas elecciones. La participación de todos es importante para la calidad de vida de todas las familias», puntualizó.

La Comuna Soberana del Poder Popular está conformada por 3.692 familias, lo que equivale a 8.456 personas. El padrón electoral de esta comuna es de 6.789 votantes.

En asambleas populares este sector propuso para la Consulta Popular Nacional del 8 de marzo la compra y cría de cerdos para los circuitos comunales (Transformación 1: Economía Productiva). Así mismo están en proyecto el financiamiento de láminas de zinc, asignación y sustitución de bombonas de gas, sustitución de aguas servidas, recuperación del CDI de La Pista, arreglo y embellecimiento de fachadas de viviendas y electrificación del sector Brisas de Oriente (Transformación 2: Ciudades Humanas).

