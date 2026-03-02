Instalado comando de campaña de Consulta Popular Nacional 2026 en San Mateo

La comuna que arroje el mayor porcentaje de participación de la juventud, el Gobierno nacional garantizará la aprobación inmediata de su proyecto.

CIUDAD MCY.- En un ambiente de unidad patriótica, bajo lemas y compromiso, desde la Comuna “Flor de mi Patria”, sector Las Flores en San Mateo, se llevó a cabo la instalación formal del comando de campaña para la primera Consulta Popular Nacional 2026, evento electoral que permitirá a las comunidades elegir directamente sus proyectos prioritarios el próximo 8 de marzo.

La alcaldesa del municipio, Marisol Rodríguez, encabezó el acto invitando a toda la ciudadanía a ser protagonista de esta jornada democrática. “Nuestros vecinos y vecinas deben participar para escoger el proyecto que mejor les parezca, el que realmente necesita nuestro territorio”, enfatizó la mandataria local, destacando que el poder de decisión reside ahora plenamente en el pueblo organizado.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y LOGÍSTICA

Por su parte, Guaiquirima Castro, organizadora del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la localidad, informó que todo está listo para una “victoria contundente”. Explicó que el municipio cuenta con cuatro comunas propias y una compartida con el municipio José Félix Ribas, sumando un total de siete proyectos postulados por las bases que serán sometidos a votación.

El acto se desarrolló con la participación de movimientos sociales, Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar”, instituciones, Misiones y Grandes Misiones, quien recordó que esta es la primera consulta de este año, pero a su vez las comunidades están plenamente cargadas de conocimientos para escoger este nuevo proyecto que brindará bienestar social y una ciudad más humana.

“Seguirá ganando la democracia y la paz, Bolívar ha dado saltos agigantados en servicios públicos, agua y alumbrado, pero sobre todo en la organización de una juventud que hoy se empodera”, señaló Castro.

PARTICIPACIÓN JUVENIL RECUADRO

Castro recordó que existe un incentivo especial para la juventud: «donde haya mayor participación de jóvenes, serán seleccionadas 10 comunas para ser priorizadas, y Bolívar está haciendo todo lo posible por estar ahí”.

Por último, la movilizadora por la tolda roja en el municipio Bolívar aseguró que la jornada del domingo 8 de marzo tendrá un matiz especial, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. “Será un homenaje al presidente Nicolás Maduro y a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha incentivado especialmente la participación de los jóvenes”, expresó la organizadora del PSUV en la localidad.

EL PUEBLO PARTICIPA

Ángela Ramos, responsable de la Sala de Gobierno de la Comuna Agroturística “Flores de Mi Patria”, expresó que están preparados para esta primera consulta del año 2026, donde los proyectos propuestos por las comunidades se enmarcan en la primera y segunda transformación (1T y 2T) “Ciudades Humanas y Mejores Servicios”. Entre ellos, dicen presente cuatro iniciativas de servicios públicos, reconstrucción de aceras, embellecimiento de la entrada principal del sector.

Puntualizó Ramos que, gracias a las consultas anteriores, cuatro sectores de cinco se encuentran disfrutando del sistema de agua. “Los llamamos a todos a salir a votar, es en pro del sector, de la comunidad, de nuestro bienestar”, detalló la responsable.

Cabe destacar que, para esta jurisdicción se cuenta con una postulación de 28 proyectos, contando para entonces con 11 centros de votación y 12 mesas electorales.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS:CIUDAD MCY