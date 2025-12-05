Comando Central Presidencial se activa para gobernar en tiempo real

CIUDAD MCY.- El Comando Central Presidencial del Pueblo (CCP) contará con un equipo de trabajo particular, especialmente diseñado para mejorar la capacidad de respuesta en tiempo real del Gobierno Bolivariano en las calles de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, el CCP brinda la capacidad al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de ejercer acciones sociales durante las 24 horas del día en todo el territorio nacional.

Adicionalmente, durante el desarrollo de su programa Maduro Live De Repente, el mandatario venezolano enfatizó que el principal objetivo es establecer una relación constante y directa entre el Gobierno Bolivariano y todas las comunidades, lo que permitirá solucionar problemáticas de manera inmediata con el pueblo.

Así, el presidente Maduro reafirmó que el Gobierno Bolivariano es pionero en la construcción de la nueva democracia y el socialismo del siglo XXI. Además, exigió a su equipo que se fortalezca y se dé visibilidad a las problemáticas que ya han sido resueltas a través del sistema del 1×10.

Fuente: AVN | FOTO CORTESÍA