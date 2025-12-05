Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Comando Central Presidencial se activa para gobernar en tiempo real

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 5, 2025

CIUDAD MCY.- El Comando Central Presidencial del Pueblo (CCP) contará con un equipo de trabajo particular, especialmente diseñado para mejorar la capacidad de respuesta en tiempo real del Gobierno Bolivariano en las calles de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, el CCP brinda la capacidad al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de ejercer acciones sociales durante las 24 horas del día en todo el territorio nacional.

Adicionalmente, durante el desarrollo de su programa Maduro Live De Repente, el mandatario venezolano enfatizó que el principal objetivo es establecer una relación constante y directa entre el Gobierno Bolivariano y todas las comunidades, lo que permitirá solucionar problemáticas de manera inmediata con el pueblo.

Así, el presidente Maduro reafirmó que el Gobierno Bolivariano es pionero en la construcción de la nueva democracia y el socialismo del siglo XXI. Además, exigió a su equipo que se fortalezca y se dé visibilidad a las problemáticas que ya han sido resueltas a través del sistema del 1×10.

Fuente: AVN | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Reactivada empresa estadal Aramica en el Sur de Aragua

5 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Inclusión de personas con discapacidad promueve alcaldía de Girardot

5 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Cleba brindó reconocimiento a las personas con discapacidad

5 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Deportes

FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026

5 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez