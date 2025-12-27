Estado venezolano rechaza acción de reconocimiento de Israel a Somalilandia

Ciudad MCY.-Venezuela, en ejercicio de su política exterior soberana, reafirma su pleno y firme reconocimiento de la soberanía, unidad e integridad territorial de la República Federal de Somalia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, tras la decisión de Israel de reconocer la independencia de Somalilandia.

A través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del canciller de la República, Yván Gil, destacó que Venezuela realiza este pronunciamiento a través de su ejercicio de su política exterior soberana y comprometida con los principios más sagrados del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Exaltó que la nación «se adhiere y apoya las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las decisiones de la Unión Africana que respaldan la integridad territorial de Somalia»; asimismo, de la posición expresada por el Gobierno somalí y respaldada por naciones hermanas.

«Venezuela rechaza categóricamente cualquier acción unilateral dirigida a reconocer entidades separatistas dentro del territorio somalí. Tales actos constituyen una flagrante violación del derecho internacional, que socavan la estabilidad regional», puntualizó el texto.

