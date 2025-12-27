Presidente Maduro: ¡Recibir el cariño de los niños es mi mejor regalo!

Ciudad MCY.-Este sábado, familias caraqueñas saludaron al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, cuando se encontraba en las calles de Caracas, las niñas y niños se mostraron emocionados por encontrárselo y tomarse una fotografía de recuerdo junto a sus padres y hermanos.

“Una bella niña corrió a saludarnos al reconocerme a la distancia; es bonito recibir el cariño de los niños, con todo su ímpetu y alegría. ¡Ese es mi regalo de Navidad!”, expresó el jefe de Estado, al compartir con Venezuela y el mundo en sus redes un video realmente excepcional.

La niña, emocionada, compartió con “Maduro”, como le decía, y con “súper Cilita”, cuando la vio venir al lado de su esposo.

Mientras sus padres y hermano se tomaban una foto-recuerdo con la pareja presidencial, también otras familias se acercaron para saludar, desear feliz navidad, mostrar sus respetos y admiración y tomarse más fotos con el presidente constitucional.

“¡Qué alegría encontrarnos con el Pueblo en las calles de Caracas!””, expresó el Mandatario Nacional en cuenta de Telegram.

VTV| FOTO CORTESÍA