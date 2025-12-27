Gorkys Hernández le dio a Tigres el boleto al comodín

El jardinero dio el batazo del triunfo en entradas extras

Ciudad MCY.- Gorkys Hernández fue el héroe de los Tigres de Aragua la noche de este sábado en Maracay. El de Guiria le dio la victoria a los bengalíes 6-5 ante Bravos de Margarita para asegurar el boleto al comodín.

En el inning 11 el jardinero pegó un batazo decisivo para remolcar la carrera del triunfo aragüeño.

Cabe destacar que el conjunto dirigido por Oswaldo Guillén barrió la serie de dos encuentros ante Bravos (ya clasificado) y dejó por fuera a Tiburones con esta combinación de resultados.

Un aspecto bastante curioso del juego fue que el pitcheo insular otorgó 11 boletos. De hecho, Gorkys Hernandez recibió tres en total.

Con este resultado, Tigres de Aragua jugará la serie de comodín con Caribes de Anzoátegui en condición de visitante, por lo que tiene que ganar dos encuentros para ir a la postemporada.

El pitcher ganador de este duelo fue Ronnie Williams y el derrotado fue Michell Milano.

El Líder | FOTO CORTESÍA