Combate la gripe con esta infusión rica en propiedades antivirales

CIUDAD MCY.- La gripe aparece cuando el sistema inmunológico está debilitado, ya que, cualquier factor externo puede afectar al sistema respiratorio, por ejemplo, los cambios climáticos, especialmente el exceso de humedad desencadena múltiples consecuencias negativas en la salud.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, los gérmenes acumulados en la garganta al no ser tratados a tiempo con los métodos correctos generan gripe y mucosidad en exceso.

Sin embargo, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir la gripe, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, entre los más efectivos y destacados se encuentra: la infusión de ajo, la cual contiene propiedades antisépticas, antinflamatorias, antivirales y antibacterianas que atacan la gripe.

¿CÒMO DEBES INGERIR LA INFUSÒN DE AJO?

Se sugiere que la persona ingiera dos tazas de té de ajo sin azúcar durante el día por tres continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema inmunológico.

Asimismo, es propicio acotar que si la gripe perdura durante más de tres días lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la gripe la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mantener el sistema inmunológico lo más fortalecido posible.

INFOBAE I FOTO : CORTESÌA